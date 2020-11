Betreuung der Kleinkinder wird für Samtgemeinde Wesendorf immer teurer

Samtgemeinde Wesendorf

Der Jahreswechsel steht bevor. Für die Mitglieder des Schul- und Kindergartenausschusses der Samtgemeinde Wesendorf Anlass, sich im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2021 die Zahlen des auslaufenden sowie des kommenden Jahres anzusehen. Im Kita-Bereich gibt es zwei Kernaussagen: Es gibt noch einige wenige Plätze in den Einrichtungen – und die Betreuung der Kleinkinder wird immer teurer.

Rund 4,84 Millionen Euro flossen in der Samtgemeinde im Jahr 2019 in die Kleinkinderbetreuung. Für 2020 stehen bereits 5,46 Millionen Euro im Haushalt bereit. Für das kommende Jahr rechnet die Samtgemeinde dann mit etwa 6,1 Million Euro Kosten. Vor allem die Schaffung von weiteren Gruppen sowohl für Kita- als auch für Krippen-Plätze schlägt sich in den Zahlen nieder. Beispiele: Für die DRK-Kita in Ummern sind für den Start der neuen Krippen-Gruppe im August 2021 rund 72 000 Euro angesetzt. Zum Januar sollen zudem zwei Regelgruppen in der Alten Schule in Schönewörde ihren Betrieb aufnehmen.

Weniger Zuschüsse, auch vom Land

Finanziert wird die Kinderbetreuung vor allem aus Steuermitteln, welche die Samtgemeinde Wesendorf aufbringt. Der Anteil der Samtgemeinde steigt im kommenden Jahr laut Vorlage der Verwaltung für den Ausschuss um rund 700 000 Euro auf dann etwa 3,6 Millionen Euro. Auch die Summe der Elternbeiträge steigt – um 80 000 Euro auf dann 480 000 Euro. Dagegen sinken die Zuschüsse. Das Land Niedersachsen zahlt nach derzeitigem Stand etwa 100 000 Euro weniger Zuschuss zu den Personalkosten als 2020 und damit nur noch 1,6 Millionen Euro. Auch die sonstigen Zuschüsse sinken, und zwar um 50 000 Euro auf 410 000 Euro.

Zum laufenden Kindergartenjahr 2020/2021 – Start im August – gab es in der Samtgemeinde 26 Kita-Gruppen mit insgesamt 590 Plätzen. 523 davon sind belegt. Im Krippen-Bereich gibt es aktuell acht Gruppen mit 119 Plätzen, von denen 95 belegt sind. Von den mehr als 90 freien Plätzen sind allerdings jetzt schon etwas mehr als 60 reserviert und werden bis Februar belegt. DRK-Kitas gibt es derzeit in allen sechs Mitgliedsgemeinden, drei allein in Wesendorf, an vier Standorten gibt es Krippen-Gruppen. Außerdem gibt es seit 2011 in Teichgut die Bauernhof-Kita, die von einem privaten Verein getragen wird. Hier zahlt die Samtgemeinde einen Betriebskostenzuschuss.

Derzeit halten 14 Kindertagespflegepersonen 62 Plätze vor

Im Bereich der Kindertagespflege sind derzeit 14 ausgebildete Personen, die eine Pflegeerlaubnis besitzen, in der Samtgemeinde Wesendorf tätig. Somit gibt es Plätze für 62 Kinder, von denen aktuell 45 belegt sind. Weitere 45 Kinder werden durch Kinderbetreuerinnen/-frauen betreut.

Außerdem gibt es eine Schulkinderbetreuung, die vom DRK organisiert und angeboten wird für Grundschüler der Klassenstufen 1 und 2. Mit der Einführung der Ganztagsgrundschule an der Grundschule Wesendorf ab August 2021 wird diese Betreuungsform für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Wesendorf allerdings entfallen. Die Schulkinderbetreuung am Nachmittag findet derzeit in Groß Oesingen mit maximal 20 Kindern in der Grundschule, in Wahrenholz mit maximal 20 Kindern im ehemaligen Bürgerhaus sowie in Wesendorf mit zehn Kindern in Räumen des DRK-Kindergartens statt.

