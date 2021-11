Beleidigungen und Beschimpfungen: Keine einfache Zeit für Schönewördes Rat

Schönewörde

Zu seiner letzten Sitzung in bisheriger Besetzung kam der Gemeinderat Schönewörde jetzt im Sport- und Gemeindezentrum zusammen. Dabei ließ Bürgermeister Gerald Flohr noch einmal die vergangenen fünf Jahre der Wahlperiode Revue passieren und erinnerte an die großen Vorhaben, die auch umgesetzt wurden: Straßenausbau und Sanierungsarbeiten in Bahnhofsweg, Denkmalstraße, Im Kamp und Heidberg, die im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms rundum erneuert wurden.

Aber auch Bushaltestellen wurden neu gebaut, die Alte Schule zur Kindertagesstätte umfunktioniert, das Baugebiet Querkamp I bebaut sowie Querkamp II auf den Weg gebracht. „Das hat die Gemeinde Schönewörde zu einer entscheidenden Weiterentwicklung geführt“, stellte der Bürgermeister fest. Trotzt dieser Erfolge habe man sich aber auch sehr viel Ungemach von einigen Bürgern bieten lassen müssen: Er selber sei beleidigt und beschimpft worden, ebenso einige Ratsmitglieder, nur weil sie die Leute auf die Sauberkeit und Ordnung vor ihrer Haustür angesprochen hatten. Der Respekt vor dem Rat, den einzelnen Mitgliedern und damit letztlich vor den demokratisch gewählten Mandatsträgern, die ehrenamtliche Arbeit zum Wohle der Allgemeinheit leisten, sei nicht mehr vorhanden, beklagte Flohr derartige Verhaltensweisen.

Dank an die Samtgemeinde für die Unterstützung der Projekte

Er dankte nicht nur seinen Ratsmitgliedern für das gute Miteinander, sondern auch der Samtgemeinde Wesendorf und hier namentlich Samtgemeindebürgermeister René Weber für die großartige Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung und der Einrichtung der Kindertagesstätte in der Alten Schule.

Der erste Teil der Beschlussvorlage zur Fusion der Unterhaltungsverbände für die Gewässer der Region wurde vom Rat einstimmig abgelehnt. Ratsherr Burghardt Köhler (CDU) erläuterte dazu, dass er bereits in der entsprechenden Sitzung der Verbandsvertreter darauf aufmerksam gemacht habe, dass die entsprechenden Stimmenanteile in der angegebenen Form nicht zu akzeptieren sind. Auf eine schriftliche Eingabe habe er bis heute keine Antwort vom „Aller-Ohre-Ise-Verband“ bekommen, sodass er dem vorliegenden Satzungsbeschluss nicht zustimmen könne. Der Rat entsprach dem Vorschlag von Köhler und lehnte die Beschlussvorlage einstimmig ab. Dieser Punkt muss also später durch den neuen Gemeinderat entschieden werden. Zustimmung fand dagegen der zweite Abschnitt der Beschlussvorlage, die da lautet: „Die Gemeinde stimmt im Grundsatz zu, im Zuge der vorgesehenen Fusion die Zuständigkeit für die Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung dem neu zu gründenden Verband zu übertragen“.

Der Rat bewilligt 3.500 Euro Zuschuss für den TSV Schönewörde

Ferner bewilligte der Rat einstimmig einen Antrag des TSV Schönewörde auf einen Zuschuss in Höhe von 3 500 Euro.

Anschließend nahm der Bürgermeister eine Ehrung und Verabschiedungen vor. So wurde Achim Klenner (SPD) für 17-jährige Ratsarbeit mit einer Urkunde und der Ehrennadel in Bronze des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes ausgezeichnet. Klenner sei als Quereinsteiger seinerzeit in den Rat gekommen und habe sich über die Jahre hinweg große Verdienste erworben. Mit seiner Stimme habe er sich sowohl im Gemeinde- als auch im Samtgemeinderat behaupten können, würdigte Flohr seinen bisherigen Stellvertreter, der nun endgültig aus der Kommunalpolitik ausscheiden möchte. Ferner wurden Bernd Sudmeyer (SPD) und Ute Heußner-Strauß (CDU) nach fünf Jahren im Rat verabschiedet.

Von Hans-Jürgen Ollech