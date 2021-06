Samtgemeinde Wesendorf

„Während dieser Veranstaltung ist Deutschland schon 15 Monate im Coronamodus mit unterschiedlichsten Auswirkungen auf unsere Feuerwehren“, sagte Gemeindebrandmeister Torsten Winter bei der Begrüßung zahlreicher Kameradinnen und Kameraden aus den Ortswehren der Samtgemeinde Wesendorf am Montagabend. Vor dem Feuerwehrhaus in Wesendorf wurden Beförderungen und Ehrungen ausgesprochen, die coronabedingt nicht in größerem Kreis hätten erfolgen dürfen.

Der Dienst- und Einsatzbetrieb lief unter Coronabedingungen, sonstige Veranstaltungen wie unter anderem die Kinder- und Jugendarbeit ruhten dagegen ganz, so Winter. „Die präventiven Kontaktbeschränkungen führten teilweise zu neuen Einsatzkonzepten, um die Ansteckungsgefahr unter anderem in den Einsatzfahrzeugen zu reduzieren“, erinnerte der Gemeindebrandmeister an halb besetzte Fahrzeuge beim Ausrücken.

„Die Tätigkeit in der Feuerwehr ist eben mehr als nur Übungsdienst und Einsätze“

Schmerzlich vermisst wurden auch fehlende Handschläge zur Begrüßung oder nach einem gelungenen Einsatz, der direkte Austausch nach einem Einsatz ging verloren, bilanzierte Winter die schwierige Zeit. „Die Tätigkeit in der Feuerwehr ist eben mehr als nur Übungsdienst und Einsätze.“ Das zeige auch die Reihe der Geehrten, deren Engagement „wichtige Voraussetzung für unsere funktionierenden Feuerwehren ist“, betonte Winter. Sie wolle man für die Übernahme von Pflichten und Verantwortung würden.

So wurden zunächst folgende Kameraden befördert: Stefan Heuke (Löschmeister), Lars Meinecke (Oberlöschmeister), Andre Fromhage (Oberlöschmeister), Mirko Leyh (Oberlöschmeister) Marc Busch (Hauptlöschmeister), Klaus Rieken (Hauptlöschmeister), Thomas Wegmeyer (Oberbrandmeister), Olaf Seidel (Hauptbrandmeister).

Das Abzeichen des Niedersächsischen Landesfeuerwehrverbandes für 60 Jahre Mitgliedschaft

Für 60-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Ummern wurde der ehemalige Ortsbrandmeister Gerhard Küster mit dem Abzeichen des Niedersächsischen Landesfeuerwehrverbandes ausgezeichnet und mit würdigen Worten durch Winter geehrt.

Mit der Ehrengabe des Gemeindekommandos wurden der ehemalige Ortsbrandmeister Torsten Angermann (Betzhorn), der Erste Hauptlöschmeister Christian Schulz (Betzhorn) und der Erste Hauptlöschmeister Jürgen Meinecke (Westerholz) verabschiedet, da sie im April 2020 das Gemeindekommando verlassen hatten.

Goldener Feuerwehrverdienstorden für Rainer Busse

Samtgemeindebürgermeister René Weber unterstrich in seiner Rede die Wichtigkeit der Feuerwehren in der Samtgemeinde Wesendorf, die mit hohem Einsatz- und Leistungswillen die bisherige Corona-Pandemie gemeistert hätten. Deshalb sei es nun auch an der Zeit, Ehrungen und Beförderungen nachzuholen, um nicht alles abbrechen zu lassen, sagte Weber, bevor er den ehemaligen Ortsbrandmeister aus Ummern, Rainer Busse, mit dem Feuerwehrverdienstorden der Samtgemeinde Wesendorf in Gold auszeichnete.

Mit dem Niedersächsischen Ehrenzeichen für langjährige Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Petra Feldmann (Schönewörde) für 25 Jahre, Katharina Meinecke (Wahrenholz) für 25 Jahre, Volker Lampe (Betzhorn) für 40 Jahre, Torsten Angermann (Betzhorn) für 40 Jahre, Thomas Wegmeyer (Wahrenholz) für 40 Jahre, Ernst Salig (Schönewörde) für 50 Jahre, Friedrich-Wilhelm Heuer (Betzhorn) für 50 Jahre.

Der Samtgemeindebürgermeister sowie auch der Gemeindebrandmeister dankten den beförderten, geehrten und ausgezeichneten Kameradinnen und Kameraden für ihr stets selbstloses und kreatives Engagement zum Wohle des Gemeinwesen, beide wünschten ihnen für die Zukunft weiterhin viel Kraft, Glück und Gesundheit.

Von Hans-Jürgen Ollech