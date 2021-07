Baugebiet in Groß Oesingen: Rat legt Quadratmeterpreis fest

Groß Oesingen

Nachdem die Gemeinden Wahrenholz und Wesendorf bereits eine Richtlinie beschlossen haben, nach welchen Kriterien gemeindeeigene Bauplätze vermarktet werden, zog nun Groß Oesingen nach. Denn für das Baugebiet „Siekfeld III“ stehen 30 Bauplätze zur Verfügung, auf der Bewerberliste stehen aber 60 Bauwillige, berichtete Bürgermeister Jürgen Schulze (CDU) dem Rat.

Zu den Kriterien gehören das Alter des Bewerbers, die Familie, Anzahl der Kinder, Behinderungen, die Ausübung von Ehrenämtern in örtlichen Vereinen sowie Mitgliedschaften in Vereinen, die verbindliche Zusage, das Gebäude mindestens sechs Jahre selbst zu nutzen, und einige Punkte mehr, die schriftlich von den Bewerbern abgefragt werden. „Ich denke, dass wir damit zu einem fairen Verfahren kommen werden, um Bauwilligen eine Chance für eine dauerhafte Ansiedlung in Groß Oesingen zu verschaffen“, sagte Schulze. Der Rat beschloss einstimmig diese Richtlinie, die erstmals Anwendung bei der Vermarktung des Baugebietes Siekfeld III finden wird.

Ein Kinderbonus für junge Familien in Höhe von 1.500 Euro pro Kind

Anschließend beschloss der Rat einstimmig die Vermarktung des Baugebiets Siekfeld III zu einem Baulandkaufpreis von 22,25 Euro und einem Erschließung-Ablösepreis von 25,75 Euro pro Quadratmeter, insgesamt also 48 Euro pro Quadratmeter. Zudem beschloss der Rat einen Kinderbonus für junge Familien mit Kindern bis zu zwölf Jahre in Höhe von 1 500 Euro pro Kind. Und schließlich wurde der Name der Straße im Baugebiet Siekfeld III „An den Grashöfen“ mehrheitlich beschlossen.

Baumaßnahmen an der Sportanlage Zahrenholzer Straße: Der SV bekommt einen weiteren Zuschuss. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Der SV Groß Oesingen befindet sich seit ein paar Jahren in einer Phase der Erneuerung, der A-Platz mit Sportheim an der Molkereistraße wird aufgegeben. Da in den Kostenermittlungen für Um- und Erweiterungsbau auf dem Sportgelände an der Zahrenholzer Straße jedoch die Sanierungen der vier bisherigen Umkleideräume nicht berücksichtigt wurden, hat der SV nun einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe von 20 000 Euro beantragt, um die Arbeiten endgültig abschließen zu können. Diesem Antrag stimmte der Rat einstimmig zu.

Umfangreiche Sanierung des Schützenhauses

Auch einem Antrag der Schützengilde auf einen Zuschuss in Höhe von 112 000 Euro stimmte der Rat einstimmig zu, da auch der Landessportbund sich mit 112 414 Euro an der Grundsanierung des Schützenhauses beteiligt, der Landkreis Gifhorn ist mit 84 310 Euro dabei. Ferner werden vom SV Groß Oesingen Eigenmittel in Höhe von 41 000,00 Euro dafür aufgebracht. Zur Sanierung des Schützenhauses gehören unter anderem das komplette Dach, die Fenster und Türen, die Elektrik, Heizung und Sanitär, Fliesen- und Bodenarbeiten, Malerarbeiten und auch die Errichtung einer Rampe mit Treppe für einen barrierefreien Zugang zum Schützenhaus.

Das Schützenhaus in Groß Oesingen bedarf einer kompletten Grundsanierung: Die Gemeinde zahlt etwas dazu. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Ob Groß Oesingen im nächsten oder erst im übernächsten Jahr sein 800-jähriges Bestehen feiert, soll ein Arbeitskreis überlegen. Dieser wird auch ein Konzept für die Feier erarbeiten und dabei die Vereine einbinden.

Die Volksbank schließt ihre Filiale im Dorf

Die Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark schließt ihre Filiale in Groß Oesingen, wie Bürgermeister Jürgen Schulze (CDU) dem Rat mitteilte. Die Automaten sollen dann im Gebäude des Optikers Alsleben installiert werden, wo auch die Sparkasse ihre Automaten untergebracht hat.

Erfreulich sei, dass Giffinet die sogenannten schwarzen Flecken in Groß Oesingen mit Glasfaseranschlüssen versorgen wird, da sich 59 Prozent der Haushalte für einen Anschluss entschieden haben. Und der Vorplatz vor dem Ehrenmal, das nun auf dem Friedhof neu errichtet worden ist, sei nun fertiggestellt, berichtete Schulze.

Von Hans-Jürgen Ollech