Der Bauernhofkindergarten in Teichgut wächst erneut. Bisher bot er in zwei Regelgruppen Platz für 50 Kinder. Jetzt kommen weitere 15 Plätze hinzu – doch diese Gruppe wird im Wald zu finden sein.

Ab in den Wald: Der Bauernhofkindergarten in Teichgut startet im August mit einer Gruppe einen Waldkindergarten – den ersten in der Samtgemeinde Wesendorf. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)