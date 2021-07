Bauernhofkindergarten Teichgut: Zum zehnjährigen Bestehen können alle gratulieren

Teichgut

Vor zehn Jahren haben sich Wiebke Thölke, Imke Harms und Kirsten Richter in Teichgut auf eine große Abenteuerreise gemacht. Viele, viele Kinder haben sie seitdem mitgenommen. Und jetzt feiert der Bauernhofkindergarten „Abenteuerland – Hof in Bewegung“ sein zehnjähriges Bestehen.

„Wir machen viel draußen“, erzählt Wiebke Thölke. Und da ist ein alter Bauernhof natürlich genau der richtige Ort. Die Kinder haben viel Platz, können sich bewegen, auch mal im Matsch spielen und sich dreckig machen. „Genau das wünschen sich die Eltern“, sagt Wiebke Thölking, eben ein Rundumpaket aus Natur, Bewegung und Tieren. Denn die gehören im Teichguter Abenteuerland auch dazu, etwa Hängebauchschwein Gerda, zwei Ziegen, Hühner, Kaninchen, Katzen, Pferde und Hunde. Die Kinder helfen beim Füttern und Stall ausmisten. Und lernen auch damit umzugehen, wenn einmal eins stirbt. Das wird dann auf dem Hof begraben. „Es ist ein Leben in und mit der Natur“, erläutert Kirsten Richter.

Der Bauernhofkindergarten ist mit 25 Kindern gestartet

Vor zehn Jahren hat dieses Leben mit 25 Kindern angefangen. Im November 2015 kamen zehn weitere hinzu, im Sommer 2016 waren es schon 45 bis 50. Und 2020 eröffnete schließlich die Waldgruppe mit 15 Kindern. Ziel des Bauernhofkindergartens ist es, mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen als vorgesehen. „Dadurch können wir unser offenes Konzept erst leben“, sagt Imke Harms.

Die drei Gründerinnen erinnern sich noch genau, wie alles begann. Der Eröffnung des Bauernhofkindergartens gingen zweieinhalb Jahre Planung voraus. Und dann ging es Schlag auf Schlag: Am Freitag kam die Betriebserlaubnis, am Montag standen die ersten Kinder in der Tür. „Wir haben mit wenig angefangen“, weiß Kirsten Richter. Etwa bei den Möbeln. Viele waren Spenden und Geschenke von Eltern, und einige davon gibt es immer noch. Ohne Andreas Gerlof wäre der Bauernhofkindergarten aber wohl nicht möglich gewesen. Dieser wollte seinen Hof nämlich wieder mit Leben füllen und stellte ihn dem Trägerverein zur Verfügung. Erst im März 2011 begann der Umbau – ein Glücksgriff für den Bauernhofkindergarten.

Der Bauernhofkindergarten ist fest im Dorf integriert

Mittlerweile ist der Bauernhofkindergarten fest im Dorf integriert. Mit dem Hof Heidegarten gibt es eine Kooperation. Er versorgt die Kinder mit Bio-Lebensmitteln und schafft einen Bezug zur Landwirtschaft. Dorfbewohner fragen oft: „Braucht ihr was?“ Und dann sind da noch Opa Heinrich und Oma Lilo, die regelmäßig beim Reparieren von Fahrrädern oder mit einer Kanne Milch helfen.

Zehn Jahre ist es her: Der Start des Bauernhofkindergartens. Quelle: Thorsten Behrens Archiv

Das zehnjährige Bestehen zünftig zu feiern, ist unter den derzeitigen Corona-Umständen nicht möglich. Ganz darauf verzichten wollten Imke Harms, Kirsten Richter und Wiebke Thölke aber nicht. Deshalb haben die Gründerinnen des Bauernhofkindergartens eine Mitmachaktion kreiert. An dem bunt bemalten Silo vor dem Kindergarten hängen etwa 100 Kugeln. Alle, die sich mit dem Kindergarten verbunden fühlen, können jederzeit vorbei kommen und eine Kugel gestalten. Die Aktion läuft auch während der Ferien.

Von Christian Albroscheit