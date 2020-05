Mittelbahnsteig fertig: Die Züge im Nordkreis fahren wieder

Wahrenholz

Vor einem Monat musste die Deutsche Bahn die Freigabe der Erixx-Strecke bei Wahrenholz auf 10. Mai verschieben – eine weitere Verspätung gibt es nicht: Die Züge fahren wieder. Die Arbeiten am neuen Bahnhof laufen derweil weiter. Hier und da gibt es noch zu tun, doch das Einsteigen ist für die Pendler schon mal ein neues, weil unbeschwertes Erlebnis.

Eine Bahnpendlerin aus Wahrenholz muss sich erst einmal orientieren. Die alten Bahnsteige gibt es nicht mehr, und auch der Ticketautomat steht jetzt woanders – nämlich auf dem neuen 140 Meter langen Mittelbahnsteig. Der Zugang erfolgt vom Park-and-Ride-Platz aus über einen Bahnübergang am Gleis 1. „Zugverkehr beachten“: Zwei orange-farbene dreieckige Warnschilder pro Seite mahnen zu Aufmerksamkeit – warum eigentlich in drei Metern Höhe?

140 Meter lang und – vor allem – 55 Zentimeter hoch: Ab sofort geht es in Wahrenholz ebenerdig in die Erixx-Triebwagen. Quelle: Sebastian Preuß

Der Bahnsteig ist jetzt so hoch, nämlich 55 Zentimeter, dass Fahrräder, Rollstühle, Rolllatoren und Kinderwagen ohne Stufe in die Erixx-Züge rollen können. Dieser Komfort ist Lara aus Hankensbüttel erst einmal egal, die 14-Jährige konnte auch früher schon die Stufen ohne Anstrengung überwinden. Sie hat dagegen Mühe, das Menü auf dem Bildschirm des Fahrscheinautomaten zu entziffern. In diesem spiegelt sich der Himmel. „Der Bildschirm ist zu dunkel.“ Früher war etwas anderes nicht so gut zu erkennen: „Man wusste nie genau, wo der Zug anhalten wird“, sagt Lara, die mit Freundin Maja aus Wahrenholz nach Gifhorn will, über den Bahnsteig damals. Das ist mit dem neuen keine Frage mehr.

Es ist volle gerade Stunde. Der Zug nach Uelzen hält auf dem westlichen Gleis 1, der nach Braunschweig auf dem östlichen Gleis 2. Früher war das umgekehrt. Noch ist Corona-Krise, es steigen nur drei junge Leute aus. Zum Glück kein Rollstuhlfahrer. Der hätte am Zugang zum Mittelbahnsteig ein Problem. Denn der Bahnhof Wahrenholz ist noch Baustelle, und ausgerechnet eine Palette mit noch nicht verlegten weißen Steinen mit Leitrillen für Sehbehinderte steht an einer Engstelle im Weg.

Das ist noch zu tun

Etwa sechs Wochen sollen einer Bahnsprecherin zufolge die Restarbeiten noch dauern. Die Bauarbeiter werden unter anderem an dem Wartehäuschen noch tätig, in dem zum Beispiel die Sitzbänke noch zu installieren sind. Auch zwischen Gleis 1 und dem alten Bahnhofshaus ist noch etwas zu tun.

Die Sache mit dem Stunden-Takt Der Bahnhof Wahrenholz ist von jeher ein Bahnhof mit Bedeutung auf der Erixx-Strecke von Braunschweig über Gifhorn nach Uelzen. Er ist der Begegnungsbahnhof schlechthin für den Zwei-Stunden-Takt, dort treffen sich immer die sich entgegen kommenden Züge nach Braunschweig beziehungsweise Uelzen. Unter der Woche gibt es noch am Bahnhof Gifhorn Stadt jeweils einmal morgens und nachmittags eine Begegnung mit zwischen den Takt geschobenen Zusatzzügen. Spätestens im Dezember soll das Alleinstellungsmerkmal in Wahrenholz wegfallen, denn dann soll der Stunden-Takt gelten, für den es auf der eingleisigen Strecke zwei weitere Begegnungsbahnhöfe geben muss: Rötgesbüttel ist gerade in Bau, Bad Bodenteich schon fertig. Der Termin für den Ein-Stunden-Takt steht und fällt mit den Arbeiten in Rötgesbüttel, die für ihn pünktlich fertig sein müssen.

Wenn im Frühsommer die Männer in den orangenen Westen abziehen, haben sie drei Millionen Euro in den Bahnhof verbaut – bezahlt von Bund, Land und Regionalverband. Die Gemeinde Wahrenholz hat ihren Teil längst beigetragen: der Park-and-Ride-Parkplatz und die Fahrradstellplätze und -bügel sind fertig. Fehlt nur noch der Stundentakt, der ab Dezember laufen soll – so denn die Bahn einige Kilometer weiter südlich in Rötgesbüttel mit dem neuen Kreuzungsbahnhof pünktlich bleibt.

Von Dirk Reitmeister