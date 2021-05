Eutzen

Beim Zusammenstoß mit einem Erixx-Zug bei Eutzen ist am Freitagnachmittag ein 60-jähriger Autofahrer aus Knesebeck ums Leben gekommen. Die 55 Passagiere und das Zugpersonal in dem Erixx, der auf dem Weg nach Uelzen war, blieben unverletzt. Die Zugstrecke war mehrere Stunden gesperrt.

Stadtbrandmeister Heinrich Kruse und seinen Leuten bietet sich kein schöner Anblick, als sie gegen 17 Uhr den Unfallort erreichen. Es ist ein berüchtigter unbeschrankter Bahnübergang auf dem Verbindungsweg von Eutzen nach Glüsingen, die Helfer sind nicht das erste Mal hier im Einsatz. Wieder einmal liegen auf dem Schotter- und Gleisbett Trümmerteile verstreut. Das Wrack des VW Tiguan liegt etwa 50 Meter weit in Richtung Norden von der Straße weg. Der Erixx selbst kam erst weitere etwa 50 Meter weiter zum Stehen. Seine Front ist ebenfalls deutlich beschädigt.

Für den 60-Jährigen im Tiguan kommt jede Hilfe zu spät. Auch die Teams aus dem Notarzt- und den beiden Rettungswagen können nichts mehr für ihn tun. Der Knesebecker war offenbar von Eutzen in Richtung Glüsingen unterwegs, der nach Uelzen fahrende Zug prallte ihm voll in die Fahrerseite. Warum der Mann den Zug nicht beachtete, ist den ermittelnden Polizeibeamten vor Ort ein Rätsel.

Den Feuerwehrleuten – die Wehren Wittingen und Knesebeck waren mit rund 50 Leuten da – bleibt nicht mehr zu tun, als den Toten aus dem Wrack zu bergen. Kruse erinnert sich an einen weiteren Unfall dieser Art vor einigen Jahren. Damals sei eine Frau schwerst verletzt worden, sie habe überlebt. „Hier hat es schon öfter mal gekracht.“

Die ersten Einsatzkräfte schickt Kruse nach Hause. Von der Landesstraße aus ist schon wieder Martinshorn zu hören: Der erste Wagen der Schnell-Einsatz-Gruppe des Roten Kreuzes fährt heran. Die SEG soll die 55 Passagiere im Erixx versorgen, die ohne Klimaanlage festsitzen. Auch auf den Notfallmanager der Bahn warten die Einsatzkräfte noch. Am frühen Abend ist noch unklar, wie es weiter geht auf der Zugstrecke – für die Passagiere im havarierten Zug und in den anderen, die nicht an der Unfallstelle vorbei kommen.

