B4 von Groß Oesingen bis Großer Kain gesperrt

Die B 4 wird zwischen der Kreuzung Großer Kain und Groß Oesingen gesperrt: Am Mittwoch, 5. August, beginnt der dritte Abschnitt der Fahrbahnerneuerung, wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt. Damit erfolgt nach Angaben der Landesbehörde eine Vollsperrung zwischen Kreuzung Großer Kain und Groß Oesingen, während die Kreuzung selbst dann wieder freigegeben ist.

Der Verkehr in Richtung Norden wird über Wesendorf (L 284), Oerrel (K 7), Hankensbüttel und Repke (B 244) zur Kreuzung Großer Kain geleitet. Der Verkehr in Richtung Süden wird ab Großer Kain über die L 282 durch Steinhorst und die K 1 nach Groß Oesingen geführt. Die Arbeiten in diesem Abschnitt sollen rund zwei Wochen andauern. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich. Die Landesbehörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anwohner weiterhin um Verständnis.

Bereits erledigt sind die Strecke zwischen Breitenhees (Landkreis Uelzen) und Sprakensehl sowie die Strecke zwischen Sprakensehl und der Kreuzung Großer Kain.

