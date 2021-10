Die Stiftung AutoMuseum Volkswagen an der Dieselstraße in Wolfsburg sucht Klassiker aus der Region für eine Sonderausstellung. Die AZ/WAZ stellt einige potenzielle Ausstellungsteilnehmer und ihre vierrädrigen Schätze vor. Heute ist der Steyr Puch Haflinger 700 AP von Petra und Christian Eggers aus Wesendorf an der Reihe.