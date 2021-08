Ausbau des Betzhorner Gerätehauses: Feuerwehr-Unfallkasse bezieht Stellung

Samtgemeinde Wesendorf

In Betzhorn reicht der Platz im bisherigen Feuerwehrhaus nicht mehr aus, im Zuge einer grundlegenden Sanierung soll es deshalb auch erweitert werden. Über die Frage nach dem Wie herrscht allerdings Uneinigkeit zwischen Politik und Feuerwehr. Mit dem Beschluss des Bauausschusses im Juni ist nicht nur die Feuerwehr nicht einverstanden, nach AZ-Informationen gibt’s auch von der Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen Vorbehalte.

Die Planschmiede 2KS hatte vier Varianten vorgeschlagen, in der Diskussion zwischen Fachausschuss, extra eingerichteter Arbeitsgruppe und dem Planungsbüro waren zwei übrig geblieben. Michael Driesner von der Planschmiede 2KS hatte diese dem Bau- und Planungsausschuss – der Feuerschutzausschuss war bei der Sitzung dabei, durfte aber nicht mit abstimmen – vorgestellt.

Hinten wird schon gebaut: Das Dorfgemeinschaftshaus bekommt ebenfalls einen Anbau. Quelle: Lea Rebuschat

Die beiden in Frage kommenden Varianten haben Vor- und Nachteile

Die so genannte Variante 2 beinhaltet einen Anbau an die jetzige Halle mit zusätzlichem Platz für eine kleine Werkstatt sowie die Umkleiden und Sanitärräume für die Frauen. Sanitärräume und Umkleiden für die Herren würden im Bestand ausgebaut werden. Diese Variante ist mit geschätzten Kosten von 458 800 Euro die günstigere und würde weniger Umbaumaßnahmen im Bestand zur Folge haben, hat aber aus Sicht der Planer zwei Haken: Zwischen Umkleiden und Fahrzeughalle besteht ein Höhenunterschied von 36 Zentimetern, und die Fahrzeughalle ist für Fahrzeuge künftiger Generationen zu klein.

Variante 4 umfasst einen Anbau inklusive größerer Fahrzeughalle. Die Werkstatt läge unmittelbar neben der Fahrzeughalle, das Höhenniveau des Fußbodens wäre einheitlich, hier würden die Sanitärräume sowohl für Frauen wie auch für Männer in den Bestandsbau integriert. Auch dafür hatte Driesner Vor- und Nachteile benannt: Die Erweiterung wäre mit 676 708 Euro teurer, es wären mehr Eingriffe in den Bestandsbau erforderlich, die Bauzeit wäre länger. Aber das Höhenniveau des kompletten Gebäudes wäre gleich, die Fahrzeughalle böte auch künftigen Fahrzeuggenerationen noch Platz.

Die endgültige Entscheidung durch den Samtgemeinderat steht noch aus

Der Ausschuss hatte sich trotzdem für die Variante 2 entschieden – sehr zum Missfallen der Feuerwehr Betzhorn, die vor der Sitzung bereits deutlich gemacht hatten, dass sie die Variante 4 bevorzugt. Die endgültige politische Entscheidung muss der Samtgemeinderat Ende dieses Monats treffen.

Hier ist Platz: Das Feuerwehrhaus soll nach hinten raus erweitert werden. Quelle: Lea Rebuschat

Mittlerweile hat sich allerdings auch die Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen zu der Planung geäußert. In einem Schreiben, das der AZ vorliegt, wägt sie Vor- und Nachteile der Varianten ab. So ist in der Variante 2 aus Sicht der Unfallkasse die Stiefelwäsche und die Lagerung der nach Einsätzen kontaminierten Schutzausrüstung zu weit von der Fahrzeughalle entfernt, sodass eine Kontaminationsverschleppung möglich sei. Der Höhenunterschied, der mittels einer Rampe ausgeglichen werden soll, überschreitet die zulässigen sechs Prozent, der Alarmweg führe vor das Fahrzeug, und das wünschenswerte Einbahnstraßenprinzip für die Herrenumkleide sei unmöglich, da der Ausgang dann direkt vor die Damenumkleide führen würde.

Die Treppenstufen am Alarmeingang sind nicht optimal

Zur Variante 4 hingegen steht in diesem Papier, es seien keine wesentlichen Probleme zu nennen. Grundsätzlich gelte zwar für beide Varianten, dass sich am geplanten Alarmeingang Treppenstufen befinden, die eigentlich zu vermeiden seien, dass der Schulungsraum bei 44 Aktiven nur für 34 Nutzer ausgelegt sei, dass die Alarmparkplätze im Falle einer Veranstaltung im DGH möglicherweise belegt wären und die Nähe zum Veranstaltungszentrum insbesondere im Einsatzfall den Arbeitsablauf der Feuerwehr stören könnte. „Daher wäre aus unserer Sicht die Variante 4, alternativ zu einem Neubau, die von uns empfohlene Lösung, um für die nächsten Jahre mittelfristig ein einigermaßen dem Stand der Technik entsprechendes Feuerwehrhaus zu schaffen.“

