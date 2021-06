Wittingen

Die Kultur beginnt auch im Gifhorner Nordkreis langsam wieder zu erwachen, wie der Marlene Dietrich-Abend am Samstagabend in der Wittinger Stadthalle zeigte. Das Theater für Niedersachsen aus Hildesheim gastierte mit dem Stück „the kraut“ beim Kulturverein Wittingen und zog trotz des EM-Spiels Deutschland gegen Portugal mehr als 70 Besucher an.

„Ich bin total überrascht, dass wir hier und heute bei dem traumhaften Sommerwetter so viele Besucher erreichen konnten“, sagte Katrin Kern vom Vorstand des Kulturvereins Wittingen. Mit dem Marlene Dietrich-Abend ermöglichte der Kulturverein Wittingen für alle Kulturfreunde in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie einen Schritt zu einem Stück Normalität.

Eine Mischung aus den größten Songs und Storys von den zahlreichen Liebhabern

„The kraut“ brachte den Zuhörern in der rund 70-minütigen Vorstellung mit der Marlene Dietrich-Darstellerin Silke Dubilier und ihrem Pianisten Andreas Unsicker das Leben der Diva in Berlin, in Hollywood, auf dem Broadway in New York oder in den Bars sowie auch in ihrem späteren Exil in Paris näher. Plaudereien aus dem Nähkästchen der großen Marlene Dietrich gepaart mit ihren berühmtesten Liedern. Unter anderem „Lilli Marlen“, „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, „Kinder, heute Abend, da such ich mir was aus“ – alles Lieder, die in dem Film „Der blaue Engel“ zu hören sind und von Dietrichs Lieblingskomponisten Friedrich Hollaender geschrieben wurden. Diese wechselten sich ab mit den ureigenen Ansichten der Dietrich, mit Geschichten aus den vielen Beziehungen zu Liebhabern wie Gary Cooper, Charles De Gaulle, Jean Gabin, Ernest Hemingway, den Nazi-Größen Rudolf Hess und Joachim von Ribbentrop sowie dem US-amerikanischen Filmschauspieler, Produzenten und Regisseur John Wayne.

Immer wieder wurden auch ihre Sentimentalitäten deutlich, ihre Liebe zur Heimat Berlin, Erinnerungen an die Kriegsjahre, verbunden mit Songs wie „Das gibt’s nur einmal“ oder „Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison“. Aber auch die Nähe des Broadways in New York war mit „The Boys in the backroom“ zu hören und mitzuerleben.

Kulturelle Aufbruchstimmung in der angenehm kühlen Wittinger Stadthalle

Die Besucher sparten dabei nicht mit Beifall, sondern ließen auch zwischendurch ihre Stimmen erschallen, um den Darstellern ihre Freude über den gelungenen Abend zum Ausdruck zu bringen. Es herrschte kulturelle Aufbruchstimmung in der angenehm kühlen Wittinger Stadthalle, die mit „the kraut“ einen ersten fröhlichen und stimmungsvollen Höhepunkt nach langer Abstinenz erlebte. Dafür gab’s stürmischem Beifall.

Für die Besucher galt zwar die Abstandsregelung, doch die Masken brauchten nicht getragen zu werden, da die Bestimmungen eingehalten wurden. Das gab den Besuchern auch ein gewisses Freiheitsgefühl zurück, das sich in der guten Stimmung widerspiegelte. Es war ein gelungener Start in eine hoffentlich wiederkehrende Normalität, zu der dieser außergewöhnliche, kulturelle Marlene Dietrich-Abend des Kulturvereins Wittingen in hohem Maße beigetragen hat.

Von Hans-Jürgen Ollech