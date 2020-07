Steinhorst

Der ehemalige Gasthof Heine in Steinhorst wird abgerissen. Auf dem Gelände im Ortskern ist ein neuer Supermarkt geplant. Bevor dieser gebaut wird, begleitet der Kreisarchäologe Dr. Ingo Eichfeld die Abrissarbeiten, da er mit archäologischen Bodenfunden rechnet. Grund dafür ist die Lage des ehemaligen Gasthofes unmittelbar an der Lachte-Furt, direkt am alten Marktplatz sowie am Kreuzungspunkt wichtiger Verkehrswege. Und die Forscher wurden fündig.

Erste Hinweise, dass die Vermutung des Kreisarchäologen Dr. Ingo Eichfeld richtig ist, lieferten die Untersuchungen der Grabungsfirma Arcontor aus Wolfenbüttel unter der örtlichen Leitung von Robert Brosch. Die Mitglieder der Archäologischen Arbeitsgemeinschaft des Museums- und Heimatvereins Gifhorn nutzten die Gelegenheit, um nach weiteren Fundstücken zu suchen, die von einer mittelalterlichen Besiedlung des Areals zeugen.

Gegraben wird auf einem ehemaligen bäuerlichen Gehöft

Im Fokus der ehrenamtlichen Archäologen steht nicht das eigentliche Gasthaus, sondern das benachbarte Gelände, auf dem zukünftig ebenfalls der Supermarkt Platz finden soll. An dieser Stelle hat 1873 noch ein kleines bäuerliches Gehöft gestanden, später wurde das Areal als Gartenland genutzt. Neben den Spuren der neuzeitlichen Besiedlung und des ehemaligen Wohn- und Stallteils konnten die Archäologen auch einige mittelalterliche Funde dokumentieren, darunter zum Beispiel Keramikscherben aus dem 13. Jahrhundert.

„Was wir bisher gefunden haben, passt sehr gut zur Ersterwähnung des Dorfes Steinhorst 1244. Aber auch die Funde des 16. und 17. Jahrhunderts sind für uns von großem Interesse“, freut sich Dr. Ingo Eichfeld, der sich nicht nur hauptberuflich, sondern auch ehrenamtlich in der Archäologischen Arbeitsgemeinschaft engagiert. „Zusammen mit den Recherchen von Jutta Rißmann zu den Steinhorster Haus-, Hof- und Kirchengeschichten wird die Geschichte wieder lebendig.“

