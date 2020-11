Arbeiten am neuen Pumpwerk für Ummern laufen auf Hochtouren

Ummern

Planmäßig haben Ende Oktober die Arbeiten am neuen Pumpwerk des Gifhorner Wasserverbandes in Ummern begonnen. Die neue Anlage ist Voraussetzung für die Erschließung des neuen Baugebietes Brenzelfeld II. Derzeit wird das Abschlagsbauwerk gemauert. Der Wasserverband rechnet laut Geschäftsführer Andreas Schmidt noch mit rund vier Wochen bis Bauende. Die Kosten liegen bei insgesamt etwa 100 000 Euro. Ziel ist, dass nicht mehr so viel Haushaltswasser mitsamt seiner Bestandteile in den Teichen landet.

Am Dienstag haben die Maurerarbeiten am Abschlagsbauwerk im Mischwasserkanal Richtung Klärteich Ummern 1 begonnen. Da war das Abwasser-Pumpwerk selbst bereits gesetzt und an die neu hergestellte Abwasser-Druckleitung angeschlossen. Letztere gehört zur neuen Leitung von Groß Oesingen zur Kläranlage in Wesendorf.

Zweiter Klärteich in Ummern wird später angeschlossen

Bisher läuft es in der Gemeinde Ummern so, dass Regen- und Haushaltsabwasser zusammen in den beiden Klärteichen gesammelt werden. Künftig soll sich das ändern. Wenn es nicht regnet, wird dann das Haushaltsabwasser in das neue Pumpwerk geleitet und von dort in die Wesendorfer Kläranlage geschickt. Wenn es regnet, sammelt das Abschlagswerk den Großteil des Abwassers aus den Haushalten sowie die festeren Bestandteile daraus zur Weiterleitung zum Pumpwerk. Regenwasser und ein kleinerer Teil des Abwassers sollen dann in die Klärteiche umgeleitet werden, die so künftig als Mischwasserrückhaltebecken genutzt werden. Dadurch wird sich die Konzentration von Haushaltsabwasser in den Klärteichen künftig massiv verringern.

Zwischen 125 und 150 Liter Haushaltsabwasser werden pro Tag und Einwohner vom Wasserverband gerechnet. Allerdings werden über das neue Pumpwerk nicht alle rund 1600 Einwohner der Gemeinde angeschlossen. Es gibt noch einen zweiten Klärteich. Dieser wird erst später über ein wahrscheinlich dann noch zu erstellendes weiteres Pumpwerk an das Netz angeschlossen. Das weitere Pumpwerk wird wahrscheinlich wegen der Höhenunterschiede der bebauten Bereiche in der Gemeinde notwendig. Ziel insgesamt ist, dann das Abwasser aller an das öffentliche Abwassernetz angeschlossenen Haushalte über eine Ringleitung nach Wesendorf entsorgen zu können.

In der Samtgemeinde Wesendorf stehen noch weitere Maßnahmen an

„Das Pumpwerk ist Bestandteil des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Es ist vorgesehen, die Klärteiche im Landkreis außer Betrieb zu nehmen und das anfallende Abwasser in den nächsten Jahren über Abwasser-Druckleitungen den kommunalen Kläranlagen zuzuführen. In der Samtgemeinde Wesendorf stehen in diesem Zusammenhang noch die Anschlüsse der Klärteiche Wagenhoff, Weißenberge, Pollhöfen, Zahrenholz und des zweiten Klärteichs in Ummern an“, erklärt dazu Wasserverbands-Geschäftsführer Andreas Schmidt.

Vor dem Bau des Pumpwerks hatte es Differenzen zwischen Gemeinde und Wasserverband gegeben. Die Gemeinde hatte kritisiert, dass das Pumpwerk noch nicht gesetzt sei und man dadurch mit der Erschließung des neuen Baugebiets Brenzelfeld II in Verzögerung gerate. Das hatte der Wasserverband zurückgewiesen, da die Erschließung des Baugebietes erst 2021 stattfinde, bis dahin das Pumpwerk aber definitiv stehe. Zudem seien beide Vorhaben voneinander unabhängig – das Pumpwerk ist Bestandteil des Abwasserbeseitigungskonzepts und wäre auch ohne das neue Baugebiet erstellt worden.

Von Thorsten Behrens