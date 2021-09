Am DGH Betzhorn soll ein Inklusionsspielplatz entstehen

Für Alt und Jung, für Menschen mit Beeinträchtigung und ohne, eben einfach für alle ist der geplante Inklusionsspielplatz am Dorfgemeinschaftshaus in Betzhorn gedacht. Volker Warnecke nannte ganz konkrete Vorstellungen, was dort alles an Spielgeräten hin soll. Für Betzhorn ein echtes Alleinstellungsmerkmal.