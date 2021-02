Aktion Fischotterschutz wertet die Ise zwischen Wahrenholz und Gamsen auf

Wahrenholz/Gamsen

Im Rahmen des Projekts „Ökologische Aufwertung der Gewässeraue der Ise“ hat die Aktion Fischotterschutz in Wahrenholz und Gamsen verschiedene Naturschutzmaßnahmen im Gewässerbett der Ise und auf den angrenzenden Grünlandflächen umgesetzt. Der Schwerpunkt lag auf Verbesserungen der Lebensräume für die an der Ise wertgebenden und geschützten Arten: den Fischotter, die Libellenart Grüne Flussjungfer und den Biber.

In den Ufer- und Sohlenbereich der Ise wurden südlich von Wahrenholz Raubäume und Lenkbuhnen aus Stammholz auf zwei Dritteln der Breite des Gewässers sowie Kiesbänke eingebaut. Dieser Kies und das Totholz ist nun ein wertvolles Siedlungs- und Eiablagesubstrat für Wassertiere. Fischen dienen die neuen Strukturen zudem als Deckung vor Fressfeinden sowie als Unterstand und Aufwuchsraum.

Die Maßnahmen sorgen für unterschiedliche Strömungen in der Ise

Außerdem wird die Breiten- und Tiefenvarianz der Ise sowie ihre Strömungsvielfalt erhöht. Durch zusätzliche Uferabflachungen entstehen hier Flachwasserbereiche an der Ise, die den Lebensraum zum Beispiel auch für Frösche weiter aufwerten.

In der Gemarkung Wahrenholz wurde zudem der Rohrdurchlass des Beberbachs in die Ise entfernt und dafür eine Furt mit Kiesbett hergestellt. Dadurch beseitigte die Aktion Fischotterschutz dort ein Hindernis für wandernde Fischarten und schuf zusätzlich mit dem eingebrachten Kies ein Eiablagebereich für die Grüne Flussjungfer, eine Libellenart. Des Weiteren wurden an der Ise im Bereich Wahrenholz und Gamsen fünf Flutmulden auf naturschutzfachlich weniger wertvollem Grünland angelegt, in denen sich wieder viele seltene Pflanzen und Tiere ansiedeln können. In diese Flutmulden fließt die Ise bei Hochwasser, wodurch sich unterschiedlich niedrige Flachwasserbereiche und feuchte Bodenverhältnisse im Grünland ausbilden.

Ein besonderes Nahrungsangebot für Biber

Auch Anpflanzungen von Ufergehölzen wurden insbesondere für die Verbesserung des Nahrungsangebots für den Biber durchgeführt. Dort stehen jetzt Sträucher und Bäume, die auf das Nahrungsspektrum des Nagers abgestimmt sind.

Alle Maßnahmen wurden mit Mitteln der EU und des Landes Niedersachsen über das Programm „Landschaftswerte“ und mit Mitteln der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung gefördert.

