Wahrenholz

Es ist noch gar nicht so lange her, da feierte Wahrenholz seinen 1000. Geburtstag – nämlich 2013. Kein Wunder, dass die Vergangenheit im Ort an jeder Ecke gegenwärtig ist. Doch auch Naturfreunde können hier besondere Ecken finden, ebenso wie Familien mit Kindern. Denn der Ort zeigt sich auch ganz modern. Die Aller-Zeitung hat eine Tour durch Wahrenholz zusammen gestellt, die viele interessante Anlaufpunkte beinhaltet – und ganz nach Belieben zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Auto (Parkplätze sind überall vorhanden) unternommen werden kann. Als Rundtour ist die Strecke etwa elf Kilometer lang.

Heiliger Hain: Am Heidegebiet beginnt die rund elf Kilometer lange Rundtour, der Dorfspaziergang durch Wahrenholz. Quelle: Jörg Rohlfs

Los geht es im Heidegebiet Heiliger Hain im Ortsteil Betzhorn. Ein Parkplatz ist an der Kreisstraße 5 vorhanden. Das Heidegebiet ist 56 Hektar groß und verfügt über ein gutes Wanderwegenetz – zwischen einer und zwei Stunden lassen sich gut in dem Gebiet verbringen.

Auf jeden Fall sollte der aus dem 17. Jahrhundert stammende und 2012 restaurierte Schafstall angelaufen werden. Die Heide blüht übrigens von August bis September satt lila-farben und inspirierte schon Hermann Löns.

Abkühlen am Badesee

Vom Heiligen Hain aus geht es Richtung Wahrenholz. Nach insgesamt 2,25 Kilometern liegt auf der linken Straßenseite der Badesee am Taterbusch. Vor allem an heißen Tagen sollte man unbedingt ein Handtuch dabei haben, um die Füße nach dem ersten Teil der Wanderung abkühlen zu können.

Gut informiert unterwegs Ein Ausflug macht Spaß – vor allem, wenn sich alle Etappenziele problemlos erreichen und besuchen lassen. Damit das klappt, hat die Aller-Zeitung hier die wichtigsten Informationen zum Dorfspaziergang durch Wahrenholz aufgelistet. Der Heilige Hain: Die Erkundung mit einem Fahrrad ist wegen der Sandwege nicht zu empfehlen. Bei einem Ausflug mit dem Rad empfiehlt es sich, dieses an geeigneter Stelle abzustellen und abzuschließen und zu Fuß durch die Heide zu streifen. Wer sich die Zeit nimmt, kann über die abgelegeneren Wege in dichter bewachsene und mystisch anmutende Bereiche gelangen. Die St. Nicolai- und Catharinenkirche: Das Gotteshaus ist das ganze Jahr über in der Zeit von 10 bis 16 Uhr für Besichtigungen und persönliche Stille geöffnet. Wer mehr über die mehr als 750 Jahre alte Geschichte des Gebäudes erfahren oder sicherstellen möchte, dass nicht gerade beispielsweise wegen Renovierungsarbeiten die Tür verschlossen ist, kann sich im Internet unter www.kirche-wahrenholz.de informieren. Die historische Wassermühle: Wegen der bestehenden Corona-Regeln finden derzeit keine Führungen für Gruppen statt. Das neue Wasserrad dreht sich aber ständig und kann von außen bewundert werden. Und Interessierte können sich beim Verein Mühlenfreunde Wahrenholz unter Tel. (0 58 35) 82 20 oder mit etwas Vorlauf gerne per E-Mail an info@muehlenfreunde-wahrenholz.de melden, um anzufragen, ob ein Vereinsmitglied Zeit hat, um die Mühle für einen kurzen Besuch zu öffnen. Auf jeden Fall: An heißen Tagen ein Handtuch mitnehmen. Der Badesee am Taterbusch bietet nach den ersten gelaufenen Kilometern eine willkommene Abkühlung. Wer unterwegs nicht einkehren möchte, kann hier auch seine Picknickdecke aufschlagen – aber bitte den Müll nicht liegen lassen, sondern wieder mitnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Auf gar keinen Fall: Im Heidegebiet Heiliger Hain ist es untersagt, die Wege zu verlassen, Müll in die Natur zu werfen oder Pflanzen mitzunehmen. Das Gebiet steht unter Naturschutz, wer gegen die Regeln verstößt und erwischt wird, muss mit hohen Strafen rechnen. Einkehren: Das Hofcafé Betzhorn liegt im Bauerneck und bietet sich gleich nach der ersten Etappe im Heiligen Hain zur Einkehr an. Im Juli hat es donnerstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet, im August und September täglich außer dienstags von 12 bis 18 Uhr. Ab Öffnung bis 14 Uhr gibt es einen kleinen Mittagstisch, danach selbst gebackene Torten und Kuchen. Wegen Corona bietet sich eine kurze vorherige Kontaktaufnahme an unter Tel. (0 58 35) 4 67 oder per E-Mail an info@hofcafe-betzhorn.de. Weitere Infos vor allem zu abweichenden Öffnungszeiten im Internet unter www.hofcafe-betzhorn.de.

Danach geht es weiter nach Wahrenholz hinein, bis nach einem Kilometer linker Hand die St. Nicolai- und Catharinenkirche steht. Der untere, gotische Teil des Kirchturms stammt aus dem 13. Jahrhundert. Von 1822 bis 1824 wurde das Kirchenschiff neu erbaut, von 1862 bis 1864 entstand der Kirchturm. Im Sommer brütet meist ein Storchenpaar auf dem Kirchendach.

Die Wahrenholzer Kirche: Im Sommer brütet hier meist ein Storchenpaar. Quelle: Thorsten Behrens

150 Meter weiter am Ortsrand in Richtung Schönewörde steht an der Ise die 1425 erstmal erwähnte Wassermühle. Sie war bis 1987 in Betrieb und gehört heute der Gemeinde. Der Verein Wahrenholzer Mühlenfreunde kümmert sich mit um den Erhalt des historischen Gebäudes.

Direkt neben der Mühle – einmal über die Isebrücke hinüber – befindet sich übrigens das Gelände, auf dem um 994 bis 997 die Wahrenholzer Burg stand. Von ihr ist zwar nichts mehr zu sehen, aber eine Info-Tafel erzählt von ihrer spannenden Geschichte. 400 Meter die Hauptstraße zurück in den Ort steht dann auf der rechten Straßenseite die 1000-jährige Eiche von Wahrenholz.

Dorfspaziergang Wahrenholz: Die historische Wassermühle wurde 1425 erstmals urkundlich erwähnt. Quelle: Thorsten Behrens

Nach all diesen geschichtsträchtigen Orten sind jetzt die Kinder an der Reihe. Von der Eiche geht es am Friedhof links auf die Straße An der Sägemühle, dann rechts auf die Schulstraße, wieder links auf die Straße Im Syke Richtung Weißenberge und dort links in den Westerholzer Weg zum Spielplatz Racker-Acker – insgesamt etwa 3,1 Kilometer. Der Spielplatz wurde erst 2019 komplett neu gestaltet. Er hat gemütliche Sitzbereiche für die Eltern sowie eine Nestschaukel, Bodentrampolins, Wipptiere, eine Rutsche, eine Seilbahn, ein Klettergerüst, eine Schaukel für die Kinder. Wer einen Ball dabei hat, kann Fußball oder Basketball spielen. Hier können sich die Kleinen noch einmal richtig austoben – bevor es entweder gleich nach Hause geht oder zurück zum Parkplatz am Heiligen Hain, um das Auto zu holen. Ortsunkundige sollten dazu den Schnuckenweg, dann Im Grundfeld und schließlich wieder die Heiliger-Hain-Straße in Betzhorn nehmen – das sind 4,1 Kilometer. Ortskundige können über Feldwege abkürzen auf 2,8 Kilometer.

