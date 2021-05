Eutzen

Immer wieder sterben Menschen bei Unfällen an Bahnübergängen im Landkreis Gifhorn – zuletzt ein 60-jähriger Mann in Eutzen. Doch Forderungen ausschließlich an die Bahn, sie müsse die Übergänge besser sichern, sind zu kurz gedacht. Dass von Seiten der Bahn etwas passiert, zeigt die Zahl der Übergänge, die in den vergangenen 25 Jahren um fast die Hälfte gesunken ist, der Anteil der ungesicherten Übergänge nimmt ständig ab. Ebenso gesunken ist die Zahl der Unfälle von 603 (1995) auf 146 (2018). Natürlich ist die Bahn in der Verantwortung – aber nicht nur sie. Gefordert ist jeder einzelne Verkehrsteilnehmer, jede einzelne Verkehrsteilnehmerin, denn mehr als 95 Prozent der Unfälle hätten sich laut Bahn durch richtiges Verhalten eben jener Verkehrsteilnehmer verhindern lassen – jeder Einzelne muss sich einfach an Bahnübergängen vorsichtig verhalten. Bund, Bahn und Straßeneigentümer müssen zudem konsequent an der Beseitigung von Gefahrenstellen arbeiten – nicht durch lange Gespräche, sondern durch schnelles Handeln. Denn im Vordergrund muss die Unfallvermeidung stehen – die Technik gibt es her, die Kosten dürfen hier nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Von Thorsten Behrens