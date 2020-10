Wittingen

In der Zeit zwischen Dienstag, 18.10 Uhr, und Mittwoch, 8.25 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten grauen VW Polo. Der Wagen stand in Wittingen in der Oelkersstraße auf dem Parkstreifen vor dem Wohngebäude 2-4. Durch einen Unbekannten wurde der Lack an der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden wird von der Polizei auf 700 Euro geschätzt. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei in Wittingen unter Tel. (0 58 31) 25 28 80.

Von OTS