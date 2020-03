Transvaal

In einer 70er-Zone auf der Kreisstraße 29 in Transvaal wurden am Donnerstagnachmittag bei Tempokontrollen fünf Autofahrer, die deutlich zu schnell unterwegs waren, von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 40-Jähriger aus Uelzen, der mit seinem Skoda die Messstelle mit Tempo 129 passierte. Ihn erwarten nun 240 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

