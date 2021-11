58-jährige Westerholzerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wahrenholz

Drei beschädigte Fahrzeuge, zwei Verletzte und ein Stau: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend auf der Landesstraße 289 zwischen Wahrenholz und Westerholz. Auslöser war ein defekt an einem Pkw – der aber gar nicht in den Unfall verwickelt wurde.

Es war ein typischer Auffahrunfall an einem Stauende. Eine Frau musste laut Polizei auf dem Grünstreifen in Fahrtrichtung Wahrenholz halten, weil ihr Fahrzeug eine technische Panne hatte. Schnell bildete sich ein Rückstau, an dessen Ende schließlich eine 58-Jährige aus Westerholz mit ihrem Toyota stand.

Verletzte muss mit schwerem Gerät befreit werden

Ein 30-Jähriger aus Wittingen, der sich dem Stau näherte, erkannte die Situation offenbar nicht rechtzeitig und fuhr auf den Toyota der 58-Jährigen auf. Der Toyota wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den vor ihm stehenden Audi geschoben, dessen Insassen laut Polizei bei dem Unfall aber unverletzt blieben.

Anders die 58-Jährige und der 30-Jährige. Beide wurden durch den Aufprall verletzt, die Frau sogar schwer. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät befreit werden. Die beiden Verletzten wurden in die Krankenhäuser nach Gifhorn und Wittingen gebracht. Dafür waren zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt im Einsatz.

Im Einsatz waren auch rund 40 Feuerwehrleute aus Westerholz, Wahrenholz und Groß Oesingen unter der Leitung von Herbert Nordmann, dem Wahrenholzer Ortsbrandmeister. Beamte der Gifhorner Polizei nahmen den Unfall auf und sperrten die Landesstraße für den Verkehr, der umgeleitet wurde.

Von der AZ-Redaktion