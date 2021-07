350 Menschen wollen die Wahrenholzer Jugendfeuerwehr kennenlernen

Wahrenholz

Zu einem Info- und Aktionstag hatte die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Wahrenholz-Betzhorn am Feuerwehrhaus an der Platendorfer Straße eingeladen, und rund 350 Erwachsene und Kinder sind gekommen, um sich über die Arbeit in der Jugendfeuerwehr zu informieren.

Die Organisatorin und Jugendfeuerwehrwartin Franziska Gerke wollte Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren für die Jugendfeuerwehr motivieren, außerdem ging es um Werbung für die Gründung einer Kinderfeuerwehr, „da diese die Vorstufe der Jugendfeuerwehr ist“, betonte Franziska Gerke. „Das weitere Ziel ist eben auch, dass die Kinder, die in der Kinderfeuerwehr groß werden, ab dem zehnten Lebensjahr in die Jugendfeuerwehr wechseln können und damit den Grundstock für die Hauptwehr bilden“, so die Jugendfeuerwehrwartin.

Auf diese Weise wehrt die Feuerwehr künftige Personalprobleme ab

Die Freiwilligen Feuerwehren haben Land auf Land ab Personalprobleme, „denen man mit vielen interessierten Kindern und späteren Jugendlichen durchaus begegnen kann, wenn man das pädagogisch richtig macht“, sagte Gerke weiter. Diese Meinung vertrat auch der Wahrenholzer Ortsbrandmeister Herbert Nordmann. In der Wehr sei schon länger darüber gesprochen worden, doch die Corona-Pandemie habe das Vorhaben ausgebremst. „Wir haben uns bei den Feuerwehren in Hankensbüttel, Wesendorf und Wittingen über die Gründung einer Kinderfeuerwehr informiert, da diese Wehren schon seit ein paar Jahren derartige Gruppen haben und damit viel Freude haben“, betonte der Ortsbrandmeister, der hofft, dass auch in Wahrenholz zum Jahresende eine Kinderfeuerwehr ins Leben gerufen werden kann.

Action und Lehrreiches: Franziska Gerke (l.) und Ann-Kathrin Pepperle hatten den Tag mit vorbereitet. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Auch Bürgermeister Herbert Pieper steht der Gründung einer Kinderfeuerwehr aufgeschlossen gegenüber und würde sich freuen, wenn es noch in diesem Jahr dazu käme. Stolz ist man auch darauf, dass man mit Ann-Kathrin Pepperle eine prädestinierte Person gefunden habe, die beruflich als stattlich anerkannte Heilerziehungspflegerin und qualifizierte Kindertagespflegeperson tätig ist und damit für den Umgang mit den Kleinsten in der Feuerwehr die richtigen pädagogischen Voraussetzungen mitbringt.

Spiel, Spaß, Speiseeis – und natürlich alles rund um die Feuerwehr

Zwei Stunden lang konnten sich die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern über die Jugendfeuerwehr informieren. Dazu hatten sich die Mitglieder der Jugendfeuerwehr gemeinsam mit einigen Kameraden und Kameradinnen der Hauptwehr sehr viel einfallen lassen. Alle sechs Einsatz- und Kommandofahrzeuge der Wahrenholzer Wehr waren vorgefahren, es gab einen kleinen Atemschutzgeräteträgerparcours, eine große Feuerwehr-Hüpfburg, Zielspritzen mit der Kübelspritze und natürlich die Besichtigung der großen Einsatz- und Löschfahrzeuge. Zudem hatten die Mitglieder der Jugendwehr für kühle Getränke, Bratwurst, Crèpes, Pommes, Nuggets und Eis gesorgt.

Der Hit für die Kinder: Die Feuerwehr-Hüpfburg. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Besuch war auch von den Kinder- und Jugendfeuerwehren aus Groß Oesingen, Wesendorf und Westerholz vor Ort, die den Organisatoren in Wahrenholz Mut zusprachen. Auch Gemeindebrandmeister Torsten Winter lobte die Veranstaltung und sagte Unterstützung bei der Gründung der Kinderfeuerwehr zu. Das Fazit dieses Informations- und Aktionstages: „ Wir sind sehr zufrieden mit dem Zuspruch und konnten bisher etwa 25 Kinder für die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr beziehungsweise die zukünftige Kinderfeuerwehr begeistern“, so Franziska Gerke, die auf weitere Anmeldungen hofft.

Von Hans-Jürgen Ollech