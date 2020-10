27-jähriger Wittinger ist des versuchten Totschlags angeklagt

Wittingen/Hildesheim

Im schwarzem Anzug und weißem Hemd erschien der 27-jährige Angeklagte vor dem Landgericht Hildesheim. Eine weiße Weste scheint der Mann aber nicht zu haben. Er muss sich für einen versuchten Totschlag verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, am 11. Dezember 2018 in Wittingen seine damalige Freundin (31 Jahre) und Mutter seines Sohnes so lange gewürgt zu haben, bis sie keine Luft mehr bekam. Er habe auch nicht aufgehört, als sein kleiner Sohn „Papa, nicht!“ gerufen habe. Nach einem Faustschlag hinter das linke Ohr soll die Frau das Bewusstsein verloren haben. Der Angeklagte habe dann die Wohnung verlassen und die bewusstlose Frau mit ihrem Sohn allein in der Wohnung zurückgelassen. Als die 31-Jährige wieder zu sich kam, musste sie sich laut Anklage mehrfach erbrechen. Darin sieht der Staatsanwalt eine potentielle Lebensbedrohung, da die Frau an ihrem Erbrochenen hätte ersticken können.

Vor Gericht gab der 27-Jährige zu, dass es immer wieder Streit zwischen den beiden gegeben habe. Sie lebten in demselben Haus, aber in getrennten Wohnungen. „Ich bin ausgezogen, da es immer wieder Stress gegeben und sie mich öfter rausgeschmissen hat“, sagte der Angeklagte. Auch am 11. Dezember 2018 sei es zum Streit gekommen.

Angeklagter soll früher schon gewalttätig gegenüber seiner damaligen Freundin gewesen sein

Nach seinen Angaben habe sie ihn nach seiner Nachtschicht nicht ausschlafen lassen, ihn mehrfach gegen 14 Uhr wachgerüttelt. „Sie war aufgeregt, hat mir Vorwürfe gemacht, ich sollte mich um unser Kind kümmern“, sagte der 27-Jährige. Er habe nur noch weggewollt, habe ein paar Runden im Auto gedreht. Gewalttätig sei er nicht gewesen. Er habe die Frau weder geschlagen noch gewürgt. Der Vorsitzende Richter Reiner de Lippe hakte nach, denn zu der Mutter der 31-Jährigen soll er gesagt haben, dass er nur ein bisschen gewürgt habe. Bereits zweimal ist der Mann wegen häuslicher Gewalt im Jahr 2017 verurteilt worden. Bei einer Attacke soll er der 31-Jährigen zwei Schneidezähne ausgeschlagen haben.

Als Zeugin wurde auch die 31-Jährige gehört. An dem besagten Tag habe sie versucht den 27-Jährigen zu wecken, da sie um 15 Uhr gemeinsam Kekse backen wollten. „Er ist immer grantig, wenn man ihn weckt“, so die Frau weiter. Sie habe sich über seinen Ton geärgert, es gab Streit. „Mama, Hilfe“ lautete die heimlich gesendete Nachricht an ihre Mutter, bevor sie von dem 27-Jährigen gewürgt und geschlagen wurde. Nach eigenen Angaben kam sie erst wieder zu sich, als ihre Mutter neben dem Sofa stand.

Am Freitag wird der Prozess mit dem Gutachten eines Gerichtsmediziners fortgeführt.

Von Bettina Reese