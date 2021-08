100 Jahre VfL Germania: So feiert Ummern unter Pandemie-Bedingungen

Ummern

Das Beste kommt zum Schluss. Und irgendwie hat Ralph Müller auch Lunte gerochen, dass da noch eine Überraschung auf ihn warten soll nach seinem Rückblick auf 100 Jahre VfL Germania Ummern. Als Birgit Laue als Doktor IQ zu ihm ans Pult kommt, ist klar, dass für den Vorsitzenden das gemütliche Beisammensein noch nicht angesagt ist. Spaß hatten die rund 210 anderen – naja, und er selbst eigentlich auch.

In drei Kategorien muss Müller sich bewähren, obwohl er am Abend zuvor in der Hauptversammlung wiedergewählt worden ist. Das Bekenntnis zum Verein in mehreren Sprachen flüssig ablesen zum Beispiel. Das läuft schon nicht so schlecht. Aber ausgerechnet bei den bekanntesten Fußballer-Weisheiten wie „Das wird alles von den Medien hochsterilisiert“ und „Die Brasilianer sind ja auch alle technisch serviert“ holt Müller nur einen schlappen Punkt. So kommt es zum Schluss auf die Geschicklichkeit an. Etwa beim Jonglieren mit Eiern – „Eier, wir brauchen Eier“ – und beim Drehwurm um einen Eimer.

Vor dem gemütlichen Teil: Vorsitzender Ralph Müller muss sich in drei Kategorien unter dem kritischen Blick von Birgit Laue als Doktor IQ bewähren. Quelle: Dirk Reitmeister

Mit dem doch noch ergatterten Zertifikat darf auch Müller sich der Gemütlichkeit widmen. Das hat er sich nach dem offiziellen Teil auch verdient. Den lockern Sabrina Müller und Mattias Heilmann mit einem Sketch auf. Von Bürgermeisterin Mirjam Müller, Landrat Dr. Andreas Ebel und Samtgemeindebürgermeister René Weber gibt es Grußworte, Knisterumschläge sowie Freibier (Ebel) und Freiwein (Weber).

Nur drei Wochen Vorbereitung für den Kommers

Sportlich war die Vorbereitung des Kommers’. Drei Wochen vor dem lustigen Abend ging es los für das zwölfköpfige Stammteam um Müller und weitere zusätzliche Helfer. Die kamen auch am Tag der Veranstaltung flott zusammen. „Es waren zahlreiche Leute da, die angefangen haben Stullen zu schmieren“, berichtet der Vorsitzende vom Tag des Aufbaus. „Ihr habt das geschafft“, bedankt sich der Vorsitzende am Mikrofon bei seinem VfL Germania.

Biergartenatmosphäre auf dem Sportplatz

Lob der Hauptverwaltungsbeamten, die seit März 2020 tagtäglich mit Corona-Regeln zu tun haben, gibt es für den Verein auch für sein Konzept für die Feier auf dem Fußballplatz unter freiem Himmel bei Biergartenatmosphäre mit Musik von Deep Passion. Die 210 geladenen Gäste müssen am Eingang die 3-G-Voraussetzungen nachweisen. Es gibt kein Büffet, Ehrenamtliche servieren fertig belegte Teller und Besteck an den Tischen. Gut, dass es wenigstens kein Fritz-Walter-Wetter gab.

Von Dirk Reitmeister