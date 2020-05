Grußendorf: Zweiradmuseum feiert Jubiläum – ohne Fest

Grußendorf

25 Jahre sind für viele der Fahrzeuge, die im ET-Zweiradmuseum in Grußendorf stehen, nur ein Teil ihrer eigenen langen Geschichte. Für das Museum umfasst dieser Zeitraum dagegen sein gesamtes Bestehen. In diesen Tagen hätte die Einrichtung Jubiläum feiern können – wäre da nicht die Corona-Pandemie.

ET steht für Egon und Tobias Tantius. Vater und Sohn betreiben das private Museum gemeinsam. „In den Anfangsjahren wurde unser Museumsname ET gerne mit dem bekannten Außerirdischen gleichgesetzt. Den Außerirdischen haben wir nicht – aber viel Rares“, sagt Tobias Tantius mit einem leichten Augenzwinkern. Viel Rares – und viele Geschichten. Denn neben der Technik der Fahrzeuge sind es die Geschichten um sie und ihre Besitzer, welche die beiden Sammler faszinieren. Einige dieser Geschichten hätte Tobias Tantius jetzt gerne während einer kleinen Jubiläumsfeier erzählt. Doch dann kam Corona. „Tatsächlich kam uns Corona zuvor, bevor wir an Planungen für das Jubiläum gedacht hatten. Der Tag wäre eine kleinere Version des Tags der offenen Tür geworden.“ Den Tag der offenen Tür gibt es jährlich – und auch für 2020 ist er geplant, für den 29. August. „Sobald ein uneingeschränkter Besuch wieder möglich ist, öffnen wir in gewohnter Weise nach telefonischer Voranmeldung“, sagt Tantius.

Herausgabe nur als E-Book

Doch die Veranstaltung im August soll nicht der einzige Platz sein für die Geschichten rund um die mehr als 200 Motorräder, Mopeds, Fahrräder. Auch eine Chronik gibt es zum Jubiläum, in Form eines E-Books. „Die Idee zu solch einer Chronik hatte ich schon viele Jahre, bereits zum zehnjährigen Bestehen. Doch erst zum 25. Jubiläum sollte es etwas werden“, erinnert sich Tobias Tantius. „Ursprünglich hatte ich gedacht, meinem jetzigem Co-Autor Günther Machalett die ganze Arbeit zu überlassen, doch er hat mich gebeten, es mit mir gemeinsam zu machen. Er selbst hat seit mehr als 20 Jahren Fotos von den Tagen der offenen Tür in unserem Museum geschossen und Texte dazu erstellt. Die haben wir in dem ,Rückblick 25’, wie die Chronik heißt, eingebaut. Der Rest kommt von mir. Meine Familie selbst war aktiv nicht an der Dokumentation beteiligt“, sagt Tantius. Der Entschluss, den Rückblick ausschließlich als E-Book herauszugeben, kam aus rein wirtschaftlichen Gründen. Ein Druck wäre einfach zu teuer geworden und hätte die Rücklagen aufgezehrt.

Zu erzählen gibt es in der Chronik viel über die Ausstellung mit dem Schwerpunkt deutsche Mopeds der 50er und 60er Jahre – aus Platzmangel beschränkten sich die beiden Sammler und Bastler auf Fahrzeuge deutscher Hersteller. Von den Anfängen des Museums im engen und dunklen Keller eines Wolfsburger Reihenhauses. Von Mopeds in der Waschküche, am Taubenschlag und in einer angemieteten Garage in der Innenstadt. Vom Bau des heutigen Museumsgebäudes und der Eröffnung am 1. Mai 1995 – ohne Vater und Sohn! Vom ersten Mofa-Picknick über das 1992 erstmals erschienene Moped-Magazin, das es noch heute gibt. Und natürlich von den Leihgaben an andere Museen.

Die Chronik „Rückblick 25“ hat 60 Seiten und ist als E-Book für 4,99 Euro im Internet erhältlich unter www.xinxii.com/rückblick25-502473.

