Sassenburg

Ausflüge ins Moor und damit irgendwie auch in die Vergangenheit – mit der Moorbahn in Westerbeck oder dem Moormuseum in Neudorf-Platendorf gibt es da zwei passende Angebote. Ein weiteres soll jetzt hinzu kommen: die „Moor ZeitReise“, eine Kombination von Rad- und Fußwanderweg.

Der Förderverein Großes Moor und die Arbeitsgemeinschaft Fahrradwege in der Gemeinde Sassenburg haben sich für das Projekt zusammengetan. Sie wollen damit den seit 2020 nicht mehr ausgeschilderten ehemaligen Moorlehrpfad neu aufleben lassen – mit anderer Gestaltung. Die Wanderung soll alte Wege, Kanäle und Gräben, viel Natur und das Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region aufzeigen. Im kommenden Jahr soll der Weg fertig ausgeschildert sein.

Dazu sind derzeit 16 neue Informationstafeln geplant. Sie werden im selben Stil gestaltet wie die anderen in der Sassenburg aufgestellten Tafeln, angepasst an das neue Erscheinungsbild der Südheide Gifhorn. Jede der Tafeln kostet 400 Euro – bisher fließen 4000 Euro aus den Budgets der Ortsräte Neudorf-Platendorf, Triangel und Westerbeck als Fördermittel. Diese drei Ortschaften werden auch von der Streckenführung berührt. 15 Stationen mit Informationstafeln soll es entlang der beiden Strecken geben sowie eine Tafel am Startpunkt in Westerbeck in Nähe der Moorbahn.

Generell sollen die Tafeln den Wandel der Moorlandschaft von einer Natur- zur Kulturlandschaft hin zeigen. Zwei Tafeln werden sich den Schmetterlingen in diesem Bereich widmen – auch die neu aufgelegte Routenplakette zeigt einen Schmetterling, den Hochmoor-Bläuling. Die Nabu-Projekte zur Wiedervernässung des Moores und der Ansiedlung von Torfmoosen, das Westerbecker Torfwerk von 1877, die Entstehung des Großen Moores, die Alte Schule in Neudorf-Platendorf sowie Triangel und seine Bedeutung für die Torfindustrie sind weitere Themen der Tafeln. Jede Tafel zeigt zudem einen QR-Code, um die Informationen auch digital abzurufen, sowie kleine Aufgaben für jüngere Schüler.

Streckenführung: Es soll einen kürzeren Wander- und einen längeren Radwanderweg geben. Quelle: Jörg Thaden

Der Wanderweg wird 5,3 Kilometer lang sein und an der Straße Im Hägen in Westerbeck beginnen – die später in den Westerbecker Weg übergeht – und enden. Weiter führt die Strecke über den sogenannten Schichtarbeiterweg, den 80-Morgen-Weg und den Bräutigamsweg. Der Radwanderweg soll 11,4 Kilometer lang werden. Auch er startet und endet in Westerbeck. Allerdings führt er bis nach Neudorf-Platendorf, entlang der Hauptstraße nach Triangel bis zum Kreisel, dann die Triangeler Hauptstraße und über den Triftweg zurück zum Ausgangspunkt.

„Moor ZeitReise“: Der Hochmoor-Bläuling ziert die neue Routenplakette. Quelle: Wolfgang Rozicki

„Die Strecken laufen durch Landschaftsschutzgebiet, nicht durch Naturschutzgebiet. Dadurch gibt es auch kein Betretungsverbot. Die Natur entlang der Wege ist still und es ist einer der schönsten Bereiche, die ich bisher kennengelernt habe“, sagt dazu Detlev Junge vom Förderverein Großes Moor. Und Jörg Thaden von der Arbeitsgemeinschaft Fahrradweg ergänzt: „Wir freuen uns über Vorschläge, alte und neue Bilder zu den Themen auf den Tafeln sowie weitere Hinweise bezüglich der Strecken, um vielleicht weitere Tafeln aufstellen zu können.“

Von Thorsten Behrens