Triangel

In der Woche ab dem 24. August will die Gemeinde Sassenburg mit dem Umbau des Bahnhofsvorplatzes in Triangel beginnen. „Dann geht es definitiv los“, sagt Fachbereichsleiter Jörg Wolpers. Die Bauarbeiten sollen demnach voraussichtlich im März 2021 beendet werden.

Dass sich am Bahnhofsvorplatz bis jetzt nichts getan hat, obwohl der neue Bahnsteig mittlerweile fertig ist, lag nicht an der Gemeinde Sassenburg. „Wir durften noch gar nicht anfangen“, erklärt Wolpers. Grund ist ein kompliziertes, behördliches Verfahren, das dem Baustart vorausgeht. Denn die Flächen, die die Gemeinde für den neuen Vorplatz nutzen will, sind eisenbahnrechtlich gewidmet. „Der Bau von Parkplätzen ist da nicht möglich“, berichtet Wolpers.

Anzeige

Entwidmungsverfahren lief über Monate

Also lief über mehrere Monate ein Entwidmungsverfahren, dem eine Entbehrlichkeitsprüfung vorgeschaltet war. In diesem musste die Bahn bestätigen, dass sie die Flächen nicht mehr benötigt. Und erst danach konnte das Eisenbahnbundesamt die Entwidmung vornehmen. Das ist jetzt geschehen. Zudem war der Baustart gekoppelt an einen positiven Förderbescheid.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Arbeiten beginnen Mitte August

Mitte August können die Arbeiten nun beginnen. Ursprünglich war einmal ein Baustart im März oder April vorgesehen. Die Gemeinde Sassenburg baut dann nördlich des bisherigen Vorplatzes von der Straße Zum Holzplatz aus kommend eine Buswendeschleife, Bushaltestellen mit Displays für Abfahrtzeiten in Echtzeit und zunächst 25 Parkplätze. Die Erweiterung um 20 weitere Parkplätze ist bei Bedarf möglich.

Der neue Triangeler Bahnhof soll laut Jörg Wolpers nun im Dezember in Betrieb genommen werden. Passend zum Wechsel auf den Ein-Stunden-Takt auf der Strecke zwischen Uelzen und Braunschweig.

Von Christian Albroscheit