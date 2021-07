Wir für Sassenburg: Neue Wählergemeinschaft möchte in der Gemeindepolitik mitmischen

Sassenburg

Die politische Landschaft in der Gemeinde Sassenburg wird bunter. Zur Kommunalwahl im September tritt jetzt auch die erst im Mai neu gegründete Wählergemeinschaft Wir für Sassenburg an. Sascha Standtke und Steffen Reinert kandidieren für den Gemeinderat, Andreas Königsmann für den Westerbecker Ortsrat.

„Wir haben versucht, an der Sassenburger Kommunalpolitik teilzunehmen. Das hat so nicht geklappt. Es wird alles zerredet, Kompromisse sind nicht mal ansatzweise möglich. Da haben wir beschlossen, nicht darüber zu reden, wie andere es machen sollten, sondern selbst anzutreten und zu versuchen, die Gemeinde voran zu bringen“, sagt Sascha Standtke.

Themen sind Rathausbau, Wirtschaftsförderung, Umweltschutz

Dabei gehe es den drei Polit-Neulingen nicht um Parteibücher, nicht um ein Gegeneinander – sondern um ein Miteinander, um gemeinsam mit den anderen Parteien die Themen in der Sassenburg anzugehen. Von denen haben sie sich bereits einige größere auf die Fahnen geschrieben. Beispielsweise den Neubau eines Rathauses. „Das ist notwendig. Das alte Rathaus ist nicht mehr tragbar. Es muss für viel Geld saniert werden. Zudem tragen die Politiker den Angestellten der Gemeinde gegenüber eine Verantwortung“, sagt Steffen Reinert, der eigentlich nicht vorgehabt hatte, einmal in die Kommunalpolitik einzusteigen. Aber: „Ich kann nicht einstehen für das, was da gerade politisch in der Sassenburg passiert und nach der Wahl passieren könnte.“

Ein weiteres Thema, für die WirSa steht: Wirtschaftsförderung. „Wirtschaft bringt Geld für Investitionen durch die Gemeinde. Das kann zum Beispiel in den Tourismus fließen. Davon profitiert wiederum die Gastronomie. Wir wollen eine Radwegverbindung von Westerbeck nach Stüde – denn warum sollen die Westerbecker wie jetzt immer über direkte Verbindungen an den Tankumsee fahren statt an den Bernsteinsee, der zur Gemeinde gehört?“, fragt Reinert. Mehr Blühwiesen, ein Umgang mit der Landwirtschaft auf Augenhöhe, eine bessere Ausstattung mit öffentlichen Abfallkörben in der Gemeinde stehen als Punkte auf der Liste zum Thema Umweltschutz.

Warum privaten Müllsammlern nicht einmal Danke sagen?

Und der Umgang mit Neubürgern sei zu überdenken: „Wir müssen sie abholen, über die Gemeinde informieren. Wieso stellen wir nicht das erste Mitgliedsjahr in einem Verein beitragsfrei? Die Vereine profitieren davon, auch wenn sie erst einmal keinen Beitrag erhalten oder vielleicht nur eine kleine Pauschale durch die Gemeinde. Die Gemeinde profitiert davon, denn die Lebensqualität steigt, das Ehrenamt gewinnt, es zieht Menschen in die Sassenburg.“

„Das sind die großen Themen. Die kleinen Themen dürfen wir aber auch nicht vergessen. Gibt es ausreichend Sitzbänke für unsere Bürger und Bürgerinnen? Ich sehe öfter Spaziergänger mit Müllsäcken, die einfach mal so Müll aufsammeln. Warum sagen wir denen nicht mal Danke, und wenn es nur mit einem Eis ist?“, fragt Reinert. Welche Themen auch immer – alle könne man natürlich nicht auf einmal angehen, wichtig sei vielmehr, nach der Wahl einen Grundkonsens im Gemeinderat zu finden, welche davon dringend umgesetzt werden müssen. „Und das sachlich und für die Gemeinde, nicht gegeneinander, nicht als persönliche Streits“, ergänzt er – letztere gebe es derzeit zu viele, und die würden nichts bewirken, nur verhindern.

Klar positioniert sich WirSa zur Wahl des Gemeindebürgermeisteramtes. „Wir unterstützen die parteilose Christin-Marie Beith. Durch ihre Arbeit im Rathaus ist sie in die Themen eingearbeitet, weiß, wo die Probleme liegen. Und wir sehen in ihr eine Führungskraft, die ausgleichend und verbindend wirken kann.“ Außer Beith treten die parteilosen Astrid Schulz und Jochen Koslowski sowie für die BIG Andreas Kautzsch an, um den Bürgermeisterposten zu bekommen.

