Wie viele Kinder kommen im Sommer in die Sassenburger Grundschulen?

Sassenburg

Vieles schaffen die Grundschulen der Gemeinde Sassenburg aus dem bereitgestellten Budget an. Ein paar Wünsche bleiben aber darüber hinaus. Was davon sich im Haushaltsjahr 2022 verwirklichen lässt, besprach jetzt der Schulausschuss unter Vorsitz von Jens Dürkop (BIG). Schulleiterinnen wie auch Lehrervertreterinnen nahmen an der Präsenzsitzung in Dannenbüttel nicht teil. „Sie haben darauf wegen der an allen Schulen sehr angespannten Coronalage verzichtet. Das ist verständlich“, erklärte Dirk Behrens.

Der Fachbereichsleiter verdeutlichte eingangs, wie schwierig es sei, die tatsächlichen Schülerzahlen und damit den Raum- und Lehrerbedarf nach den Sommerferien abzuschätzen – vor allem wegen der Flexikinder. Das sind zwischen Juni und September geborene Sechsjährige, gemeindeweit pro Jahrgang etwa 50. „Ihre Eltern entscheiden, ob sie zur Schule kommen oder noch ein Jahr in der Kita bleiben“, sagte Behrens.

Das Thema Ganztagsschule Andreas Kautzsch (BIG) stieß im Schulausschuss der Sassenburg das Thema Ganztagsschule an. Die Schulen sollten „endlich ein Konzept vorlegen“, müsse man doch den Betrieb ab 2025 aufnehmen. Bedenke man, dass ein Jahr für die Planung der nötigen An- und Umbauten und zwei Jahre für die Umsetzung erforderlich seien, „können wir nicht ein weiteres Jahr vergeuden.“ Helmut Hermann (CDU) schloss sich dem an: „Die Verwaltung sollte die Schulleiterinnen um eine zeitnahe Erklärung dazu bitten.“ Bürgermeister Jochen Koslowski erwiderte, dass die Schulen sich bewusst seien, was mit dem Ganztagsbetrieb auf sie zukommt. Obwohl sie durch Corona nach wie vor extrem gefordert seien, hätten sie inzwischen Ideen für einen ersten Entwurf entwickelt. Und Fachbereichsleiter Dirk Behrens ergänzte: „Sie sind beim Konzept für den Ganztagsbetrieb nicht mehr bei Null, aber spruchreif ist auch noch nichts.“ Ihnen fehle einfach die Zeit, ein Konzept zu erstellen, denn die Pandemie verursache „einen riesigen organisatorischen Aufwand“. Kautzsch reichte das nicht: „Wir warten seit drei Jahren auf ein Konzept. Uns läuft die Zeit davon.“ Er beantragte, dass die Schulleiterinnen mit dem Schulausschuss in der letzten Aprilwoche ein Gespräch zum Stand der Dinge führen sollen. Der Ausschuss schloss sich dem mehrheitlich an.

Im Extremfall kommen bis zu 100 Kinder zusätzlich in die Schulen

Die Entscheidung fällt meist recht kurzfristig. Im Extremfall blieben in einem Jahr alle Flexikinder noch in der Kita. Gemeinsam mit den Flexikindern des Folgejahrganges könnten dann 100 zusätzliche Kinder auf einmal in die Schulen kommen – sprich bis zu vier Klassen. Ziemlich angespannt sei übrigens die Lehrerversorgung in Grußendorfs Hermann-Löns- und Neudorf-Platendorfs Findorff-Schule. In Westerbecks Grundschule im bunten Dreieck dagegen sehe es derzeit noch okay aus, berichtete Behrens.

Die Grundschulen in Grußendorf und Neudorf-Platendorf wünschten sich je einen Klassensatz höhenverstellbarer Tische und Stühle für 6000 Euro. Die Verwaltung verwies auf die gängige Praxis, dass Ersatzbeschaffungen aus dem Schulbudget zu leisten seien und man außerhalb davon lediglich Mobiliar für zusätzliche neue Klassen aus dem Gemeindehaushalt finanziere. „Das Thema verfolgt uns seit Jahren“, verwies Andreas Kautzsch (BIG) auf Saison für Saison wiederkehrende Anträge der Schulen. Deren Budget sei einfach zu knapp bemessen, um kurzfristig neues Mobiliar zu kaufen. „Dafür müssten sie schon Jahre sparen“, meinte er und empfahl, einen „Sondertopf“ aufzumachen oder das Schulbudget aufzustocken.

Neuanschaffungen In der Hermann-Löns-Schule wird ein neuer Klassenraum ausgestattet (10 000 Euro), und für den Erste-Hilfe-Raum schafft die Gemeinde drei Freischwingerstühle und einen Trapeztisch (600 Euro) an. Die Findorff-Schule bekommt vor fünf Räumen im alten Gebäudeteil nach und nach neue Bänke mit Ablagen sowie Kleiderhaken. Gewünscht waren eigentlich feste Garderoben wie im Neubau. Die wären mit insgesamt 37 500 Euro allerdings drei Mal so teuer. Und in der Grundschule im bunten Dreieck wird ein zusätzlicher Klassenraum neu möbliert (10 000 Euro).

Eine Ungleichbehandlung soll unbedingt vermieden werden

Siegfried Wehmeier (CDU) plädierte dafür, einmalig die Kosten aus dem allgemeinen Etat zu bestreiten. Fachbereichsleiter Behrens wies darauf hin, dass man so Unmut erzeugt bei der Grundschule im bunten Dreieck. „Sie hat nämlich keine Möbel beantragt wohl in der Annahme, dass es eh abgelehnt wird“, sagte er. Auch Gemeindebürgermeister Jochen Koslowski meinte, dass man eine Ungleichbehandlung unbedingt vermeiden sollte. Auf Vorschlag von Helmut Hermann (CDU), den Wehmeier zum Antrag erhob, einigte man sich schließlich, allen drei Grundschulen jeweils 3000 Euro als einmaligen Zuschuss auszuzahlen für höhenverstellbares Mobiliar. Diese Mehrkosten von 9000 Euro könne man bei der Schülerbeförderung zum Schwimmen einsparen, erklärte Behrens. Der Haushaltsansatz sei mit 27 000 Euro bislang eher großzügig bemessen: „18 000 Euro reichen aus“, sagte er.

Den Haushaltsplan für die Schulen nahm der Ausschuss inklusive Änderungen einstimmig an.

Von Ron Niebuhr