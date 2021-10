Sassenburg

Sichere Schulwege sind immer ein Thema in den Ortschaften. Gerade auch jetzt wieder, wo sich viele Erstklässler auf den Wegen befinden. Auf Anregung der BIG machte sich jetzt der Westerbecker Ortsrat ein Bild vor Ort, gemeinsam mit Vertretern der Gemeindeverwaltung, der Polizei, Schule und Eltern sowie Anwohnern. Und es wurde auch über die Situation in anderen Orten der Sassenburg gesprochen.

In Neudorf-Platendorf gibt es laut Dirk Behrens, Fachbereichsleiter bei der Gemeindeverwaltung, bereits eine Maßnahme. Dort soll im Bereich der Schule eine Laterne umgestellt werden, um den Übergang vom Parkplatz zum Radweg besser auszuleuchten. Ansonsten sieht Behrens nicht „die ganz großen Probleme“, räumte aber ein, dass auf der Dorfstraße durchaus schneller gefahren würde als erlaubt. Und an den Bushaltestellen würde auch schon mal überholt – selbst wenn dort Busse stünden.

Busse als Verkehrsberuhigung in Grußendorf

In Grußendorf will der Ortsrat die Lage vor Ort prüfen, wenn die neue Bushaltestelle an der Schule fertig ist. Behrens schätzt, dass diese ohnehin wie eine Verkehrsberuhigung wirken werde. „Wenn da ein Bus steht, kommt kein Auto mehr vorbei“, sagte er.

Natürlich wurde in der Runde auch über Westerbeck geredet – und sich ein paar Schwerpunkte vor Ort angesehen. Beispielsweise am Rathaus am Bokensdorfer Weg. „Hier wird durchaus manchmal gerast, weil die Straße so gerade ist“, sagte Behrens. Bodenschwellen als Lösung – wie von einer Elternvertreterin vorgeschlagen – hält er dennoch für nicht praktikabel. Wegen der vielen Busse, die auf dieser Strecke fahren.

Annette Merz, noch Ortsbürgermeisterin in Westerbeck, erklärte, dass die VLG positiv auf die Frage nach dem Bau weiterer Bushaltestellen reagiert habe, um so die Fußwege für Kinder zu verkürzen. Jetzt sei aber die Gemeinde gefordert, die diese Bushaltestellen ausbauen und finanzieren müsse. Ums Bauen geht es auch in einem andern Punkt: Ortsratsmitglied Rainer Knop erinnerte daran, dass im Zuge der Sanierung der Landesstraße in der Ortsdurchfahrt auch über den Bau von zwei bis drei weiteren Querungshilfen gesprochen werde.

So ist die Situation in Dannenbüttel

Weniger gut sieht es dagegen offenbar in Dannenbüttel aus. An der Querungshilfe an der Westerbecker Straße halte kaum ein Auto an, hieß es von der Elternvertretung: „Da hält vielleicht einer von zehn Autofahrern, die anderen rasen zum Teil dran vorbei.“ Auch hier wurden Bodenschwellen als Lösung ins Gespräch gebracht – und auch hier erteilte Behrens dieser Idee eine Absage. „Das ist eine Kreisstraße. Da sind Bodenschwellen quasi ausgeschlossen.“ Er regte aber an, dort für eine bessere Ausleuchtung zu sorgen, damit vor allem in der dunklen Jahreszeit Kinder an der Querungshilfe besser gesehen würden. Die Situation an der Westerbecker Straße in Verbindung mit dem Umstand, dass es an Gehwegen im neuen Baugebiet fehle, sei für die Kinder, die mit dem Bus zur Grundschule nach Westerbeck müssen, „eine Herausforderung“. Viele würden bereits mit „Bauchschmerzen aufstehen“.

Eine erste konkrete Maßnahme für die Ortschaften ist bereits auf den Weg gebracht. Hauptkommissar Winfried Enderle, Sachbearbeiter Verkehr und Analyse-Experte der Polizeiinspektion Gifhorn, übergab leihweise Schablonen an Behrens. Mit denen sollen im Rahmen von Elternaktionen gelbe Füße an sinnvollen Straßenübergängen aufgemalt werden.

Von Thorsten Behrens