Sassenburg

Die Gemeinde Sassenburg will ein neues Rathaus bauen. Jetzt hat die Gemeindeverwaltung dem Bauausschuss ein Raumprogramm präsentiert. Doch das rief einige Kritik bei der BIG hervor.

Bereits im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung zu Neubau oder Sanierung des bestehenden Gebäudes war das Raumprogramm erstellt worden. Jetzt bekam es die Politik zu sehen. Das neue Rathaus soll danach insgesamt 2030 Quadratmeter Fläche bekommen – das alte Gebäude hat etwa 1000 Quadratmeter. Aufgeteilt wird die Fläche unter anderem auf die Bereiche Verkehrsflächen (420 Quadratmeter), Technik (170), Fachbereiche (500) sowie Öffentlichkeit (410). Letzterer soll einen etwa 150 Quadratmeter großen Ratssaal enthalten, der in drei kleinere Säle aufteilbar ist, sowie einen Wartebereich und ein Trauzimmer.

Anzeige

„Wie soll das angesichts der finanziellen Situation in der Gemeinde finanziert werden?“

Auf Grundlage des Raumprogramms soll ein Architektenwettbewerb starten. Die Verwaltung bevorzugt bereits jetzt eine Lösung, bei der das Raumangebot auf zwei Stockwerke aufgeteilt wird. Brandschutz sowie Barrierefreiheit sollen im neuen Rathaus gewährleistet werden. Für die Mitarbeiter soll es Einzelbüros von etwa 15 Quadratmetern Größe geben. Für den Neubau war bisher in den Gremien immer die Rede von vier bis viereinhalb Millionen Euro Kosten – laut Bauamtsleiter Jörg Wolpers aber noch keine Kostenschätzung. Die könne erst anhand des Raumprogramms erstellt werden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Das genau aber wollte Andreas Kautzsch ( BIG) anders herum. Er wollte erst geklärt haben, wie viel Geld die Gemeinde für einen Rathausneubau überhaupt ausgeben könne – und dann darauf das Raumprogramm aufbauen. Kautzsch zufolge sei unter Berücksichtigung der Quadratmeterkosten bei anderen Bauwerken in der Sassenburg von Kosten für das Rathaus in Höhe von etwa 8,4 bis knapp 9,7 Millionen Euro auszugehen. „Wie soll das angesichts der finanziellen Situation in der Gemeinde finanziert werden? Das geht nur über Neuverschuldung oder Steuererhöhungen“, sagte er. Wolpers: „Wir haben ermittelt, was wir brauchen. Damit holen wir uns jetzt von den Architekten, was das kosten wird. Was wir letztlich ausgeben, entscheiden wir selbst. Bei den Ausschreibungen können wir Maximalkosten vorgeben.“

„Kein Mitarbeiter kann zu jedem Fachbereich alles wissen.“

Kautzsch wollte das Raumprogramm lieber gleich abspecken und den Beschluss vertagen: „Wir brauchen keine Einzelbüros, sondern ein Bürgerbüro, in dem 90 Prozent der Anliegen sofort erledigt werden können.“ Wolpers: „Das geht gar nicht. Kein Mitarbeiter kann zu jedem Fachbereich alles wissen.“ Kautzsch brachte für eine Reduzierung der benötigten Quadratmeterfläche Ideen ins Spiel wie Teaminseln in den Fachbereichen, wodurch es einfachere Vertreterregelungen und weniger Bedarf an Büroflächen gebe.

Zudem müsse nicht in allen Büros Besucherverkehr möglich sein, das könne über zwei Besucherbüros mit Vollausstattung geregelt werden. Dadurch könnten die Mitarbeiterbüros kleiner werden – wenn man diese nicht gleich zu Teambüros würden. Über neue Anwesenheitsmodelle sowie Home-Office könnte der Raumbedarf zudem gesenkt werden. Im Gegenzug forderte Kautzsch allerdings auch Geschäftszimmer für die Fraktionen und Gruppen im Gemeinderat. Erfolg hatte er mit diesen Forderungen insgesamt nicht – der Ausschuss stimmte mit einer Gegenstimme dem Raumkonzept zu. Jetzt muss der Gemeinderat sich mit dem Papier befassen.

Von Thorsten Behrens