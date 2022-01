Westerbecks Ortsrat wünscht sich Bebauungsplan für einen Teil der Dorfmitte

Westerbeck

Fürs Haushaltsjahr 2022 wünscht sich der Ortsrat unter anderem, die leerstehenden und einsturzgefährdeten Gebäude auf dem Grundstück Hauptstraße 25 und 25a abzureißen und die Fläche in einem Bebauungsplan zu erfassen. Andreas Kautzsch (BIG) ging das nicht weit genug. Er schlug vor, den gesamten alten Dorfkern mit einem B-Plan zu belegen. Bauamtsleiter Jörg Wolpers riet davon ab, denn: „Das ist ein riesiger Aufwand, der zu Konflikten zwischen Wohnbebauung und landwirtschaftlichen Betrieben führen könnte.“

Photovoltaik-Beleuchtung für eine Bushaltestelle

35 000 Euro sollen in die Aufwertung der teils in die Jahre gekommenen, öffentlichen Westerbecker Spielplätze fließen. Für 10 000 Euro sollen 20 bis 25 Bäume für eine Pflanzaktion mit Bürgern gekauft werden. Für 5000 Euro soll die Bushaltestelle in der Friedhofsstraße eine autarke Beleuchtung über Photovoltaik bekommen. Diese könne man bei Bedarf auch andernorts einsetzen, falls die Haltestelle irgendwann einmal wegfällt, sagte Ortsbürgermeister Stefan Lippel. Der Ortsrat schloss sich dem an. Kautzsch’ Antrag, stattdessen eine Laterne aufzustellen, lehnte man ab.

Die Vereine im Dorf möchte der Ortsrat auch weiterhin aus dem Ortschaftsbudget unterstützen. Bisher bekamen sie pauschal jeweils 100 Euro pro Jahr. Künftig sollen sie projektbezogen bezuschusst werden, erklärte Lippel. Vereine können sich mit ihren Ideen für die Dorfgemeinschaft beim Ortsrat um Zuschüsse bemühen – allerdings nur wenn sie alle anderen Fördertöpfe bereits ausgeschöpft haben.

Unbekannter gießt Ahornbaum auf dem Friedhof mit schädlicher Sustanz

Verwaltungsvertreter Klaus Duckstein berichtete zudem von Baumfrevel auf dem Friedhof. Dort sei ein Ahornbaum mit einer unbekannten Substanz gegossen worden. Man habe Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung gestellt. Für besagten Baum war vor einiger Zeit – erfolglos – ein erheblicher Rückschnitt beantragt worden, sagte Duckstein.

Von Ron Niebuhr