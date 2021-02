Am Heinrich-Drögemüller-Weg in Westerbeck gibt es breite Grünstreifen. Der Ortsrat war auf die Suche nach Kaufinteressenten gegangen, hatte aber niemanden gefunden. Nun präsentierte Ratsherr Andreas Kautzsch jemanden, aber die Mehrheit in dem Gremium hat mit der Fläche andere Pläne.