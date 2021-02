Westerbecks Feuerwehr braucht mehr Parkplätze

Sassenburg

Bei der jüngsten Sitzung des Sassenburger Bauausschusses ging das Gremium diverse Änderungswünsche für den Haushaltsplan durch. Dabei ging es auch um einen Wunsch der Westerbecker Brandschützer.

BIG-Ratsherr Andreas Kautzsch brachte mehrere Änderungswünsche ein. Westerbecks Ortsrat habe mehrheitlich gewünscht, auf den Bau von Parkplätzen am Feuerwehrhaus vorerst zu verzichten, berichtete er. Auch wenn er selbst für den Bau sei, stellte er die Frage, ob man dem Votum des Ortsrates folgen sollte. Bauamtsleiter Jörg Wolpers erklärte dazu: „Die Aktiven der Feuerwehr wünschen sich ausdrücklich zusätzliche Parkplätze.“ Da man sie nur in Schottbauweise anlege, „verbauen wir uns damit nichts für eine mögliche Erweiterung des Feuerwehrhauses“, versicherte Wolpers. Da niemand einen Änderungsantrag stellte, blieben die dafür vorgesehenen 30 000 Euro im Etat stehen.

Politiker befürchten eine nicht ins Ortsbild passende Bebauung

Zudem habe sich Westerbecks Ortsrat gegen den Verkauf des Grundstückes an der Hauptstraße ausgesprochen. Das Gremium habe empfohlen, zunächst den Ausbau der L 289 abzuwarten, berichtete Kautzsch. „Darin sehe ich keinen Sinn. Die Gemeinde braucht die Einnahmen“, verwies Heuer auf einen erwarteten Erlös von 440 000 Euro. Der Verkauf eröffne die Chance, eine zentral gelegene Fläche endlich wieder zu nutzen. Hartmut Vierung (AfD) ging wie Kautzsch davon aus, dass dort große, nicht ins Ortsbild passende Gebäude entstehen könnten. Wolpers erwiderte, dass man das Grundstück projektbezogen vermarkten und im Kaufvertrag die zulässige Nutzung festlegen könne. Der Ausschuss lehnte Kautzsch’ Antrag mehrheitlich ab.

In einem Punkt folgte das Gremium dann doch mal der Empfehlung des Westerbecker Ortsrates: 5000 Euro für die Sanierung der Gehwege entlang der Westerbecker Hauptstraße sollen aus dem Haushalt entfernt werden. Die Wege werden im Zuge der baldigen Erneuerung der L 289 eh durch die Gemeinde saniert.

Die Bushaltestelle Dannenbütteler Weg braucht einen anderen Standort

Den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen bringt die Gemeinde weiter voran. Für den Haltepunkt „Dannenbütteler Weg“ in Westerbeck sind 10 000 in diesem und 30 000 Euro im kommenden Jahr vorgesehen, für den Haltepunkt „Kleine Dorfstraße“ 20 000 beziehungsweise 140 000 Euro. Für die Haltestelle „Dannenbütteler Weg“ sucht man noch nach einem besser geeigneten Standort. Aktuell befindet sie sich in einer Kurve. Der Ansatz für den Haltepunkt „Kleine Dorfstraße“ sei deutlich höher, weil „wir dort eine Lösung für die Busbuchten finden müssen“, erklärte Wolpers. Der Bauamtsleiter sah Abstimmungsbedarf mit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Die plant den Ausbau der Landesstraße 289. Beide Maßnahmen sollen in einem Rutsch erfolgen.

Von Ron Niebuhr