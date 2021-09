Westerbecker freuen sich über Weinfest-Premiere

Westerbeck

Das gesellschaftliche Leben hat wegen der Pandemie gut anderthalb Jahre brach gelegen. Den Hunger auf mehr Miteinander fühlte bei seinen Mitbürgern und sich selbst André Schad. Daher ergriff der Westerbecker kurzerhand die Chance, die sich durch Lockerungen in den Corona-Regeln bot. Er organisierte erstmals ein Weinfest im Dorf.

„Ich wollte endlich mal wieder etwas machen“, begründete Schad sein Engagement. Naheliegend war es für den Westerbecker Eventmanager und DJ, es mit einem Weinfest zu versuchen, denn „ich hab im Dorf immer mal wieder aufgeschnappt, dass genau so etwas bei uns fehlt“, erzählte er. Und während sonst in der Sassenburg und drum herum eigentlich immer gut was los ist, „sah es zuletzt ja wegen Corona noch ein wenig flau aus“, packte er die Gelegenheit beim Schopf und stellte das lang ersehnte Weinfest auf die Beine.

Der Organisator holte den Wein selbst aus Franken ab

Die Resonanz aus dem Dorf und der Umgebung auf die Premiere gab ihm Recht, füllte sich der zur Festmeile umgestaltete Parkplatz vor der neuen Sporthalle doch rasch. „Wenn es so weiter geht, kommen wir wohl heute auf 300 bis 400 Besucher“, freute sich Schad am Freitagabend. Das Fest bot da neben Frankenweinen, die „ich gestern extra noch selbst in Franken abgeholt habe“, auch Long Drinks, alkoholfreie Getränke und – für alle die es rustikaler mochten – Bier vom Fass als Durstlöscher. Ihren Hunger stillten die Gäste mit Currywurst, Bratwurst, Pommes, Pulled-Pork-Burgern und Popcorn. Für Flammkuchen sorgte ein externer Stand aus Garbsen, „um alles andere kümmern wir uns selbst. Und Käseplatten dürfen zum Wein natürlich auch nicht fehlen“, sagte Schad.

Zwei Bands sorgten für Live-Musik

Für Live-Musik sorgte am Freitagabend die Band Love At First Sight, am Samstag übernahm dann Scotland & Smart die Bühne. Auch für ein Festzelt hatte Schad neben den auf dem Parkplatz unter Sonnenschirmen verteilten Bierzelttischen und -bänken gesorgt. „Es war ja ungewiss, wie das Wetter wird. Und das Fest sollte auch bei Regen steigen können“, erklärte er. Während der Freitagabend eher erwachsenes Publikum ansprechen sollte, ging es am Samstag familiengerecht schon nachmittags los. „Es soll ein Fest für alle Generationen sein“, verwies Schad auf die Hüpfburgenlandschaft für die Kleinen. Die wuchs von Freitag auf Samstag übrigens deutlich.

Möglich war die gelungene Premiere des Westerbecker Weinfestes letztlich nur, „weil viele meiner Freunde kräftig mit angepackt haben“, betonte Schad. Sei es beim Auf- und Abbau, am Einlass, im Ausschank oder im Imbissstand. Das Beste dabei: „Ich musste gar nicht groß fragen. Sie haben alle von sich aus angeboten, mitzuhelfen. Das war echt große Klasse“, freute er sich über die Unterstützung aus dem Dorf. Klar, dass er bei so viel Zuspruch und Mithilfe fürs kommende Jahr bereits eine Neuauflage plant.

Von Ron Niebuhr