Westerbeck

Flower Power – dahinter verbarg sich im Ferienprogramm der Sassenburger Jugendförderung kürzlich nicht etwa eine Zeitreise in die Ära der Hippies. Nein, es ging viel mehr wortwörtlich um die Macht von Blumen. Und zwar als gestalterisches Element in Haus und Garten.

Jetzt ist der grüne Daumen gefragt

„Wir haben uns dazu zwei Aktionen überlegt“, sagte Claudia Standtke. Sassenburgs Jugendpflegerin betreute den Flower-Power-Nachmittag in der Alten Mensa der IGS Sassenburg gemeinsam mit Lea Biallas, Franziska Heinze, Anna Schmidt und – neu im Team – Charlotta Beirith. Zehn Mädchen im Alter ab acht Jahren nahmen teil. Sie konnten drei Konservendosen bunt gestalten und dann versetzt zueinander an eine Schnur aufhängen. In die mit Erde gefüllten Dosen säten die Mädchen Samen von Küchenkräutern. Ob die Samen wirklich zu herrlich duftenden und manches Essen verfeinernden erntereifen Kräutern heranwachsen, liegt nun in der Hand der jungen Pflanzenfreundinnen. „Sie müssen sich zuhause schon noch ein bisschen darum kümmern. Die Aktion ist also keinesfalls heute Nachmittag zu Ende“, erklärte Standtke.

Ferienspaß im Corona-Modus

„Wir dürfen coronabedingt pro Veranstaltung nur maximal zehn Kinder betreuen“, betonte sie. Um die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können. Daher hat die Jugendförderung die gleichen Angebote bewusst doppelt im trotz Pandemie stark nachgefragten Programm. So kommen nacheinander insgesamt zumindest 20 junge Sassenburger in den Genuss von Upcycling, Pappetag, Bogenschießen und Co.

Bei Makramee als zweiter Aktion des Flower-Power-Nachmittages war eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Beim Revival der orientalischen Knüpf- und Flechttechnik ließ es sich auf dem Flur der Alten Mensa nämlich kaum vermeiden, dass die Kinder einander auch mal etwas näherkamen, knüpften sie doch zu zweit Blumenampeln. Das erforderte einiges an Konzentration und Geduld. „Ich habe es vorab selbst ausprobiert“, erinnerte sich Standtke, dass sie doch eine ganze Weile damit beschäftigt war. „Und die Kinder brauchen sicherlich noch etwas länger“, vermutete sie.

Auch beim Makramee haben alle viel Spaß

Daher hatten die Mädchen auch erstmal mit etwas Wolle ausprobiert, ob sie überhaupt Spaß an Makramee haben. Den hatten sie – und so entstanden Blumenampeln mit tollen Knüpf-Mustern. Die daran aufgehängten Tontöpfe bepflanzten die Kinder wahlweise während des Ferienangebotes oder zuhause mit Blumen.

Von Ron Niebuhr