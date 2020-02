Spaßiger Abend mit Glenn Langhorst

Westerbeck

Komiker Glenn Langhorst gastierte auf Einladung der Kulturschmiede Sassenburg in der Bürgerbegegnungsstätte. Die war zur Freude von KusS-Chef Günter Bischoff und seinem Team ausverkauft.

„Das Weltgeschehen habe im Januar ja nicht allzu oft Anlass zum Lachen geboten, sagte Bischoff. Da wollte die KusS den ersten Monat des neuen Jahres wenigstens humorvoll ausklingen lassen.“ Glenn Langhorst wird das gelingen. Er wird uns alle mitreißen, nicht nur die Frauen", betonte Bischoff. Obwohl sein aktuelles Programm ja "Frau zum Mitreißen gesucht" heißt.

„Bumsvoller Saal“

Langhorst freute sich über den „bumsvollen" Saal. Er dankte der KusS für die Einladung, DJ Wolle für die Licht- und Tontechnik und nicht zuletzt dem Publikum: „Ihr gebt Geld aus für Kunst und Kultur. Das ist großartig." Das Programm habe er übrigens für die "“tollsten Menschen der Welt" entwickelt: Frauen. Es sei übrigens der Evolution geschuldet, dass Männer eher wenig reden: „Wir mussten auf der Jagd leise sein. Wir konnten das Mammut ja schlecht bequatschen, mitzukommen", erklärte der 42-jährige Komiker.

„Als ich Kind war, hat der HSV noch international gespielt. Und ich war dabei, als David Hasselhoff unser Land wiedervereinigt hat", veranschaulichte er sein Alter. In Würde zu altern, sei für Männer ein Ding der Unmöglichkeit, denn „bei uns ist das wie bei Bäumen: Jedes Jahr kommt ein Ring dazu." Irgendwann glichen sich BMI und Alter an. Von Miracoli fühle er sich diskriminiert: „Die halten mich für zwei bis vier Personen." Seine Frau hat ihm Laufsport zum Abnehmen empfohlen, Problem nur: "Bis 50 Meter ist alles okay. Bis 800 Meter - Asthma. Alles darüber - betreutes Wohnen", ächzte er.

Mumienschiffe

Im Verlauf des Abends widmete sich Langhorst noch Kreuzfahrten mit „Mumienschiffen" (“Da fragt man sich, ob es noch Animation oder schon Reanimation ist"), Zuschauern, die ihm Witze für sein nächstes Programm aufdrängen (“Ich nähe doch auch kein T-Shirts und sage dann zu C&A, dass sie die verkaufen sollen"), den Nebenwirkungen der Ehe (“Ich weiß nicht mehr, wer die Tabelle in der Bundesliga anführt, aber was eine Clutch und eine A-Linie ist") und der Frage, welches Autos zu ihm passt: „Eiswagen oder Foodtruck." Sprüche für den Grabstein hatte er auch parat: „Hier könnte ihre Werbung stehen!", „Betreten verboten! Der Eigentümer", „Ich wünschte, Du wärst bei mir!" oder auch “Verdammt, ich hatte auf eine Pyramide gehofft."

Jahresprogramm

KusS-Chef Bischoff wies auf kommende Highlights im Jahresprogramm hin. Das Künstlerkarussell dreht sich am Freitag, 6. März, mit Heinrich "Doc" Wolf, Pastor Peter Dobutowitsch und Versus. Mit Magier Kevin Köneke wagt man sich am Freitag, 17. April in unbekanntes Terrain vor und am Freitag, 15. Mai, bringt Marie Giroux Pariser Flair in die Sassenburg. "Für alles sind Tickets erhältlich", sagte Bischoff. Die Alte Schmiede in Triangel allerdings ist beim Künstlerkarussell schon ausverkauft. Dafür gibt es noch Karten fürs Dannenbütteler Landhaus und fürs Stüder Bernsteinsee-Hotel.

Von Ron Niebuhr