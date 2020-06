„Westerbeck blüht auf“: Den Pflanzen fehlt Regen

Westerbeck

In wenigen Tagen wird die Blühphase der Blühstreifen aus der gemeinsamen Aktion „ Westerbeck blüht auf“ der Westerbecker Landwirte in Kooperation mit dem Ortsrat Westerbeck und dem Landvolk Gifhorn-Wolfsburg beginnen. Zuerst werden Senf und Leindotter die Blühstreifen in ein gelblich weißes Blütenmeer verwandeln. Später werden rötliche, blaue und lila Blüten dazu kommen. Nicht zu vergessen sind natürlich die Sonnenblumen, welche sich gut entwickeln.

Zwischenzeitlich wurden auch die Infotafeln mit den Namen und Flächen der beteiligten Bürger aufgestellt. Diese stehen an den Blühstreifen entlang der Kreisstraße 119 zwischen Dannenbüttel und Westerbeck sowie am Rad- und Fußweg entlang der Landesstraße 289 in Richtung IGS-Schulzentrum/ Gifhorn.

Viel zu trocken und zu warm

"Westerbeck blüht auf": Vor allem am Busbahnhof der IGS fehlt der Regen dringend. Quelle: Andreas Kautzsch

Wie auch schon in den letzten zwei Jahren ist die Zeit der wichtigen Wachstumsphase der Pflanzen viel zu trocken und zu warm, und laut Andreas Kautzsch – der Ratsherr hat das Marketing für die beteiligten Gruppen der Aktion übernommen – liegt der Landkreis Gifhorn noch einmal deutlich unter den Durchschnittswerten für den Niederschlag in Niedersachsen. „Dies betrifft natürlich auch unsere Blühstreifen. Ohne Beregnung geht im heimischen Garten und in der Landwirtschaft selbst in unser gemäßigten Klimazone nichts mehr. Diese Tatsache sollte uns zum Nachdenken anregen!“, sagt er.

Insbesondere der Blühstreifen am Busbahnhof am IGS-Schulzentrum schwächelt unter den klimatischen Bedingungen. Zumal der Boden dort extrem sandig und ohne Nährstoffe sei, auf dem freien, zugigen Gelände trockne der Wind den Boden zusätzlich aus.

Das ist der Grund für die Aktion

Anfang März hatten die Landwirte aus dem Dorf gemeinsam mit Ortsrat und Landvolk die Aktion gestartet, deren Fokus auf dem Schutz von Insekten liegt: Es gehe darum, Lebensräume und -bedingungen für die Kleinstlebewesen in der Gemarkung Westerbeck durch die Anlage von Blühflächen zu verbessern. Dafür sammelten sie Akteure, die mit 50 Cent pro Quadratmeter für Anlegen und Pflege das Projekt unterstützten. Bis Ende März hatten sich so viele Bürger, Firmen und Vereine gefunden, dass insgesamt acht Blühstreifen auf einer Fläche von 12 000 Quadratmetern angelegt werden konnten. Auch die IGS Sassenburg beteiligte sich finanziell an der Aktion „ Westerbeck blüht auf“, um den so genannten Bustropfen am neuen Busbahnhof zum Blühstreifen umzugestalten.

Ende April folgte die Aussaat mit Bienen- und Schmetterlingsweiden, Felderbse Livioletta, Blauer Bitterlupine Oskar, Alexandringerklee, Ölrettich, weißem Senf, Kornblumen, Klatschmohn und Serradella. Und nun warten alle auf die Blüte.

Von der AZ-Redaktion