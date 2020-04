Westerbeck blüht auf: Die Einsaat ist erfolgt

Westerbeck

Jetzt hoffen die Akteure auf Regen: Die Einsaat der Blühstreifen aus der gemeinsamen Aktion „ Westerbeck blüht auf“ der Westerbecker Landwirte in Kooperation mit dem Ortsrat Westerbeck und dem Landvolk Gifhorn-Wolfsburg ist erfolgt. Insgesamt sind rund um den Ort acht Blühstreifen entstanden.

Westerbeck blüht auf: Zahlreiche für Insekten geeignete Pflanzen sollen aus dem Saatgut wachsen. Quelle: Andreas Kautzsch

Anzeige

Die von den Akteuren ausgesäte Blühmischung, eine bewährte Mischung für Bienen- und Schmetterlingsweiden, enthält unter anderem Saatgut für die Felderbse Livioletta, die Blaue Bitterlupine Oskar, die Sonnenblume Peredovick. Auch der Alexandrinerklee Alex, der Ölrettich Dora, der weiße Senf Litember sowie Kornblumen, Klatschmohn und Serradella sind unter die Erde gebracht worden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Fast alle Flächen in privater Hand

Farblich werden die Blühstreifen zunächst ein überwiegend gelbes Erscheinungsbild haben und später zu rot und lila wechseln. Zuerst werden Senf und Leindotter je nach Wetterlage für einen raschen Blühbeginn nach der Aussaat sorgen. Lupinen und Erbsen etablieren sich etwas langsamer und beginnen die Blüte erst später in der Vegetation. Die Kleearten sollen für eine gute Bodenbedeckung sorgen. Voraussetzung dafür ist, dass es bald regnet – denn nur ein Teil der Flächen wird durch Landwirte beregnet. Alle Flächen – bis auf die an der IGS, die dem Landkreis gehört – sind in privater Hand.

Insgesamt wurden acht Blühstreifen mit einer Gesamtfläche von rund 12 000 Quadratmetern angelegt: je einer an der IGS sowie am Solarpark vor dem Gewerbegebiet, am südlichen Ortsausgang von Westerbeck entlang der Kreisstraße 119 in Richtung Dannenbüttel je einer in beiden Fahrtrichtungen, zwei östlich des Ortes in Richtung Wasserwerk sowie je einer am Ortseingang von Westerbeck auf beiden Seiten der Landesstraße 289. Geplant waren ursprünglich nur sieben Blühstreifen.

Insektenheimat für 50 Cent je Quadratmeter

Ermöglicht hatten die Anlage der Blühstreifen Bürger, Firmen und Vereine. Sie hatten mit Spenden in Höhe von mindestens zehn Euro – je Quadratmeter 50 Cent – das Projekt finanziert. Bis Mitte April war die Aktion gelaufen. Die Spender erhalten eine Plakette mit ihrem Namen. Die Idee stammt laut Landwirt Heinrich Schulze ursprünglich aus dem Göttinger Raum. Ziel sei, eine Heimat für Wildbienen zu schaffen – unter anderem, denn allen Insekten mangelt es an Lebensraum. Für die Landwirte Pflicht und Kür zugleich. Die Artenvielfalt mit einer Vielzahl von Maßnahmen zu schützen, sei für sie selbstverständlich. Man wolle neben der Erzeugung von Lebensmitteln und erneuerbarer Energie dabei helfen, Artenschutz und -vielfalt in der Kulturlandschaft zu ermöglichen – denn gerade auf Insekten als Bestäuber ist die Landwirtschaft angewiesen. Mit im Boot war auch die IGS Sassenburg. Die IGS hat sich als Umweltschule den erst im vergangenen Jahr gebauten neuen Busbahnhof vorgenommen und die sogenannten Bustropfen in einen Blühstreifen verwandelt. Übrigens: Noch gibt es keine Entscheidung, ob die Aktion im kommenden Jahr fortgesetzt werden soll.

Von unserer Redaktion