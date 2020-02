Streit im Bauausschuss: Wann muss die Fläche am alten Rathaus neu beplant werden?

Westerbeck

Das Rathaus, Sitz der Sassenburger Gemeindeverwaltung, ist in die Jahre gekommen. Ein neues soll her – und zwar wieder am Bokensdorfer Weg. Doch was ist mit den anderen Flächen in dem Bereich? Die BIG forderte während der jüngsten Sitzung des Bauausschusses eine einheitliche und frühzeitige Planung. Doch mit seinem entsprechenden Antrag biss Andreas Kautzsch bei den anderen Ausschussmitgliedern auf Granit.

Ganz oder gar nicht

„Eine Beplanung nur für die Fläche, auf der das neue Rathaus gebaut werden soll, ist eine Insellösung. Was ist mit den Flächen drum herum – Bauhof, altes Rathaus, Festplatz?“, wollte Kautzsch wissen. Er sehe es als zwingend an, ein einheitliches Entwicklungskonzept für den ganzen Bereich zu erstellen: Verwendung Restfläche Sportplatz, Verwendung Festplatz mit Schaffung einer neuen Fläche, Lückenschluss zum Baugebiet Dannenbütteler Weg, Nutzung Fläche/Gebäude Rathaus mit Verbleib Bauhof. Der Bebauungsplan Rathaus Sassenburg, der sich nur mit der Fläche des Neubaus befasse, sei zurückzustellen, bis dieses Konzept erstellt sei. „Ich kann nicht nachvollziehen, dass warum wir nicht alle Flächen in einem Guss beplanen. Man setzt so etwas in eins um oder lässt es.“

Noch keine Notwendigkeit gesehen

Das sah Gemeindebürgermeister Volker Arms anders: „Ich würde auf eine Beplanung der anderen Flächen vorerst verzichten.“ Dafür gebe es auch ein Argument: „Wir wissen noch gar nicht, was damit passieren soll.“ So würde beispielsweise der Bauhof vorerst einmal da bleiben, wo er derzeit ist. Auch Lutz Berneis ( CDU) sah derzeit noch keine Notwendigkeit für weitere Planungen. „Erst bauen wir das neue Rathaus, dann sehen wir, was mit den anderen Flächen wird“, sagte er.

Ortsrat stimmte für BIG-Antrag

Der Antrag der BIG wurde letztlich vom Bauausschuss abgelehnt – anders als im Westerbecker Ortsrat, wo er in abgespeckter Form Zustimmung fand. Dort hatte Kautzsch im Rahmen der Diskussion seinen Antrag abgeändert und keine Zurückstellung des Bebauungsplanes für das neue Rathaus mehr gefordert. Dieser Punkt war vom Ortsrat abgelehnt worden, da er nach Meinung der Politiker zu einer Verzögerung des Rathausneubaus geführt hätte. Für den geänderten Antrag hatten dann drei der Ortsratsmitglieder gestimmt, zwei waren dagegen.

Von Thorsten Behrens