Viertklässler probieren die Angebote der IGS direkt selber aus

Vor der ersten wesentlichen Entscheidung über den weiteren Bildungsweg stehen derzeit Viertklässler: Haupt- und Realschule? Oberschule? Gymnasium? Integrierte Gesamtschule? Die IGS Sassenburg um Rolf-Dieter Maskus ermöglichte jetzt mit einem Schnuppertag, ihr umfangreiches Angebot kennenzulernen.

Ganz viel ausprobieren

Den Schnuppertag gestaltete Jahrgangsleiterin Janine Grupe gemeinsam mit Lehrerkollegen und Fünftklässlern bewusst so, dass sich die Viertklässler aus dem Landkreis Gifhorn nicht bloß informieren konnten. „Sie können auch sehr viel ausprobieren und live erleben“, sagte Grupe. Zum Beispiel sich als Künstler oder Musiker versuchen, ein Französisch- oder Spanisch-Quiz lösen und naturwissenschaftliche Experimente beobachten. Bei letzteren ging es ganz schön zur Sache: „Damit bringen wir sicherlich alle zum Staunen“, sagte Grupe.

Fünftklässler als Guides

Wie die Besucher die Integrierte Gesamtschule erkundeten, blieb ihnen überlassen. „Sie können es auf eigene Faust probieren. Oder sie schließen sich einem unserer Guides an“, sagte Schulleiter Maskus. Die Guides waren Fünftklässler, für alle gut zu erkennen an IGS-Shirts und Namensschildern. „Sie führen Eltern und Kinder zu den Aktivräumen“, sagte Grupe. Sprich: Überall dort hin, wo sich die Schule mit besonderen Aktionen präsentierte. Daneben erfuhren die Eltern einige grundlegende Dinge über die IGS: Wie können sie ihre Kinder anmelden? Wie steht es um die Busverbindungen? Und was hat man sich unter einem Lernentwicklungsbericht vorzustellen?

Es gibt rote Karten

Auch von Arbeitsgemeinschaften der IGS konnten sich die Besucher beim Schnuppertag ein Bild machen. So konnten sie bei spannenden Schachpartien zuschauen. Oder auch beim Mountainbiking. Die AG trainierte trotz des recht regnerischen Wetters mit Wolfgang Freier auf dem Schulhof. Der AG-Leiter wies darauf hin, dass ohne Schutzkleidung niemand losradelt. Und bei allem Spaß, den das Mountainbiking macht, geht es nicht ohne ein gewisses Maß an Disziplin, wenn die Schüler auf dem Pausenhof herumfahren oder auch mal Treppen hinunter. Mit gelben Karten verwarnt Freier die Schüler. Wer eine rote Karte kassiert, muss – laufend! – eine kleine Runde über den Schulhof absolvieren. Und mit einer grünen Karte signalisiert der AG-Leiter, dass die Jugendlichen etwas toll gemacht haben.

Hilfe von allen Seiten

Dank farbiger Wegweiser am Boden war es beim Schnuppertag gut möglich, ohne fachkundige Begleitung eine Runde durch die IGS zu drehen. „Mit dem Tourblatt, das wir allen an die Hand geben, sollte es kein Problem sein“, sagte Maskus. Und wer doch mal nicht weiter wusste, konnte sich jederzeit an Lehrer oder Schüler der IGS wenden. Die halfen gern. Das galt übrigens genauso für die Eltern der aktuellen Fünftklässler: „Sie haben richtig viel gebacken und so für ein tolles Kuchenbüfett gesorgt“, lobte Grupe. Dessen Erlös war daher selbstredend für den fünften Jahrgang bestimmt. „Wir gehen davon mit den Schülern ein Eis essen oder können einen Ausflug vergünstigt anbieten“, freute sich die Jahrgangsleiterin über die kommende Finanzspritze.

Zufriedener Schulleiter

Schulleiter Maskus war mit der Resonanz auf den Schnuppertag sehr zufrieden. „Der größte Ansturm ist erfahrungsgemäß gleich zu Beginn“, sagte er. Mit ein paar Nachzüglern sei aber noch zu rechnen: „Das hängt immer davon ab, wie es die Eltern beruflich einrichten können, zu uns zu kommen“, erklärte er. Angesetzt war der Schnuppertag jedenfalls für gut anderthalb Stunden. Länger sei es nicht möglich, „weil unsere Schüler ja ihre Busse kriegen müssen“, sagte der Schulleiter.

