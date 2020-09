Westerbeck

Wo genau das Geld lag, verrät die Polizei nicht: Ein 70-jähriger Sassenburger fand am Mittwochmittag gegen 12.35 Uhr einen 100-Euro-Schein auf einer Straße in Westerbeck. Der ehrliche Finder überlegte nicht lange und gab den Schein pflichtbewusst bei der örtlichen Polizeistation ab.

Die Polizei in Westerbeck würde den Schein nun gerne an den rechtmäßigen Eigentümer aushändigen. Dieser muss aber glaubhaft beantworten können, wo genau und unter welchen Umständen er den Schein verloren hat – die Polizei will so sichergehen, das Geld auch an den Richtigen auszuhändigen.

Anzeige

Hinweise bitte an die Polizei in Westerbeck, Tel. (0 53 71) 93 82 90.

Von der Redaktion