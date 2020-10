Auf eine Seniorenweihnachtsfeier in Westerbeck muss wegen der Pandemie verzichtet werden. „Es wäre grob fahrlässig von uns, die Feier stattfinden zu lassen“, erklärte Ortsbürgermeisterin Annette Merz in der jüngsten Sitzung des Ortsrats. Statt dessen sollte man allen Senioren an sie persönlich adressierte Weihnachtsgrüße zu kommen lassen. Rainer Knop ( SPD) und Waldemar Bartels ( CDU) teilten diese Auffassung, zumal die Zielgruppe zur Hochrisikogruppe zähle. Andreas Kautzsch ( BIG) beantragte in Ergänzung zu den Grußkarten über das Mitteilungsblatt allen Westerbeckern Weihnachtsgrüße auszusprechen. Der Ortsrat nahm den erweiterten Antrag einstimmig an.

Verärgert war das Gremium, dass die am 16. Juli vom Verwaltungsausschuss beschlossene Montage von Berliner Kissen auf dem Mühlenweg noch nicht umgesetzt worden ist. Die Kissen sollen helfen, das Verkehrstempo auf die dort höchstens erlaubten 30 Stundenkilometer zu drosseln. „Das kann doch kein Akt sein. Wieso müssen wir auf solche Kleinigkeiten wochenlang warten?“, wetterte Kautzsch. Auch Bartels wunderte sich: „Das ist eine Sache von zwei Stunden, die Kissen aufzuschrauben.“ Knop dauerte es ebenfalls zu lang, aber er warb um Verständnis, denn im Bauamt sei es zu Personalausfällen gekommen.

Erfreulich war, dass die am 8. Juli beschlossene Neugestaltung des Spielplatzes an der Neuferchauer Straße voranging. Duckstein berichtete, dass der Eingangsbereich neu gepflastert und der Sand ausgetauscht worden sei. Das gewünschte Sonnensegel werde über dem Sandspielbereich im Frühjahr 2021 gespannt, die Fußballtore und der neue Zaun würden in Kürze bestellt.

Laubsammlung ist an den Samstagen, 7. und 21. November, jeweils von 10 bis 12 Uhr per Container am Feuerwehrgerätehaus.