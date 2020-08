Westerbeck

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 188 zwischen Gifhorn und Dannenbüttel wurde am frühen Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer schwer verletzt. Die Bundesstraße musste für zwei Stunden voll gesperrt werden. Gegen 5.05 Uhr wollte eine 52-jährige Sassenburgerin mit ihrem Audi A 4 von der Landesstraße 289 ( Einmündung Westerbeck) nach links auf die B 188 in Richtung Wolfsburg einbiegen. Hierbei übersah sie einen Motorradfahrer, der mit seiner Kawasaki von Dannenbüttel kommend in Richtung Gifhorn unterwegs war. Bei der Kollision im Einmündungsbereich zog sich der 61-jährige Motorradfahrer aus Gardelegen schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Wolfsburg gebracht werden. Die Audifahrerin kam mit dem Schrecken davon. An beiden Unfallfahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die B 188 bis um kurz vor 7 Uhr voll gesperrt werden.

Von der AZ-Redaktion