Umweltunterricht an der Grundschule Westerbeck: So werden aus Müll kleine Autos

Westerbeck

Klimaschutz und Nachhaltigkeit – „das gibt es bei uns nicht erst seit Greta“, sagt Dorothee Tietge in Anspielung auf die Galionsfigur der Fridays-for-Future-Bewegung. Im Lehrplan ist das Thema Umwelt seit Jahren fest verankert. Und die Grundschule Im bunten Dreieck in Westerbeck bemüht sich, das auch bewusst zu leben im Schulalltag. Ein Besuch im Werkraum bei Klasse 3a.

Jedes Kind macht ein eigenes Konzept

Da muss etwas Tolles auf die Kinder warten. Als die Rektorin zum Gang in den Werkraum aufruft, brechen einige Kinder regelrecht in Jubel aus. „Wir bauen aus Abfall Autos“, flüstert mir Tietge im Gehen zu. Jedes Kind hat schon ein Grundkonzept, manche zeigen auch schon stolz ihre fertigen Modelle.

Man hätte auch einfach Bauteile kaufen können

Korken, Schuhkartons, Marmeladenglas-Deckel sind als Bestandteile zu erkennen. Alles zuvor gesammelt und jeder brachte etwas mit. Recycling, das im Werkraum auch weiteren pädagogischen Nutzen hat. „Ziel ist, dass alle Fahrzeuge auch später fahren können“, erklärt Tietge.

Zur Galerie Umwelt macht Schule – in vielen Schulen im Landkreis Gifhorn gibt es vielfältige Projekte zum Thema Natur und Nachhaltigkeit. Ein Besuch an der Grundschule Westerbeck.

Die Marmeladenglas-Deckel, die als Räder dienen, müssen also sehr genau angebracht werden. Dafür sägen die Kinder Korken als Halterung. Die Schule hätte es sich einfach machen und fertige Bauteile von der Stange kaufen können, um Fahrzeuge zu bauen. Aber in dieser Variante kommt auch der Aspekt Abfall und Recycling zur Geltung. Und so kommt es, dass Zoe (8) die Fahrersitze aus abgebrannten Teelichtern einklebt. Maria (9) dekoriert ihr Pappkarton-Auto auch noch. Hat sie geglaubt, dass man aus Abfall ein Fahrzeug bauen kann? Das „Ja“ kommt sehr entschieden.

Rege Naturforscher-AG

Auch Shannon (8) feilt noch an Feinheiten ihres Modells. Sie erlebt über solche Aktionen hinaus, wie sehr an ihrer Schule Umwelt eine Rolle spielt, denn sie besucht auch die Naturforscher-AG. „Wir haben ein eigenes Kartoffelfeld angelegt. Da kann man jetzt sehen, dass was wächst.“

Nächstes Projekt Moorbeet

Seit 2012 gibt es den Schulgarten mit Beeten und Bäumen sowie eigenem Kompostsystem. Da packen die Kinder regelmäßig mit an. Auch eine Regenwurm-Farm ist angelegt. Im Frühjahr wird ein Moorbeet das nächste Projekt. In Bau ist ein Insektenhotel, Vogelhäuser sind auch aufgehängt. Auch die Themen Wetter und Klima erforschen die Kinder in der Naturforscher-AG.

Projekt für heimische Vogelwelt

„Wir haben viele Bäume, Hecken und Büsche auf dem Schulgelände gepflanzt, um Nistmöglichkeiten und Rückzugsorte für die heimische Vogelwelt zu schaffen“, zählt Tietge weiter auf.

Und weil die Schule es ernst meint mit dem Thema Umweltschutz, können die Kinder der 3a nicht nur auf dem Flur testen, ob ihre Flitzer aus Schuhkartons und Deckeln auch wirklich gut fahren. „Wenn das Projekt beendet ist, werden alle Materialien wieder fein säuberlich sortiert“, sagt Tietge.

Lesen Sie auch:

Von Andrea Posselt