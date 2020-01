Gute Noten für die IGS Sassenburg

Westerbeck

Es dauerte fast zwei Jahre, aber jetzt hat die IGS Sassenburg es Schwarz auf Weiß, dass die beiden neunten Klassen, die seinerzeit an einer Testung durchs IQB teilnahmen, in den Bereichen Mathe und Naturwissenschaften über dem bundesweiten Durchschnitt lagen. Das freut die Verantwortlichen.

Das „Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen“ mit Sitz an der Berliner Humboldt-Universität hatte die IGS – wie 1461 weitere Gesamtschulen auch – zufällig für die Teilnahme ausgewählt, ebenso wie die zwei von insgesamt fünf neunten Klassen. „Im Vorfeld der Prüfungen mussten Eltern und Schüler ausführliche anonymisierte Fragebögen zum Bildungshintergrund ausfüllen“, berichtet Ina Jünemann, Didaktische Leiterin an der IGS.

Im späten Frühjahr 2018 hätten dann an zwei Vormittagen im Kunstsaal schriftliche Prüfungen stattgefunden, überwacht von IQB-Mitarbeitern und Lehrkräften. „Zu Texten oder Tabellen wurden Fragen gestellt“, so Jünemann. In Mathe bedacht wurden Bereiche wie Zahl, Messen, Raum und Form, Funktionale Zusammenhänge oder Daten und Wahrscheinlichkeiten – in Naturwissenschaft Fachwissen und Bewertung, Erkenntnisgewinnung sowie Kommunikation.

Danach hörte die IGS vom IQB erstmal gar nichts mehr. „Vielleicht auch verständlich, dass die Auswertung so lange gedauert hat, bei 45 000 teilnehmenden Schülern“, meint Jünemann. Vor ein paar Tagen kam dann doch Post aus Berlin mit der Nachricht, dass die IGS Sassenburg mit ihren Testergebnissen „in allen Teilbereichen über dem Durchschnitt der Schulen bundesweit“ liegt.

„Wir sind natürlich sehr auf dieses Ergebnis, spiegelt es doch unsere Arbeit wieder, die gegenüber dem gegliederten System vielleicht noch umfangreicher ist“, sagt Tanja Nies, Fachbereichsleiterin Mathe und Naturwissenschaften, die damit nicht nur den Erfolg des in der IGS praktizierten „Tischgruppenprinzips“ bestätigt sieht, sondern auch die praktizierte Teamarbeit der Lehrkräfte, „die den Lehrermangel ein bisschen wettmacht“.

Auch Jünemann freut sich über das positive Testergebnis: „Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir gute und weniger gute Schüler vier Jahre lang gemeinsam unterrichten und diese dann allesamt sehr gute Leistungen erbringen.“

