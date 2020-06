Grundschule im bunten Dreieck ist jetzt Ackerschule

Westerbeck

Graben, pflanzen, gießen, ernten: Eigentlich sind diese Dinge für die Schülerinnen und Schüler der Naturforscher-AG der Grundschule im bunten Dreieck fast schon Routine. Und stolz auf das selbst geerntete Gemüse sind sie natürlich auch. Aber jetzt sind sie noch ein kleines bisschen stolzer – denn sie dürfen sich Ackerschule nennen.

Jette, Maik und Kimi aus der Klasse 3c legen sich kräftig ins Zeug. Sie dürfen bei der zweiten Pflanzaktion dabei sein, zu der die Gemüse-Ackerdemie eingeladen hat. Sie nehmen die Jungpflanzen genau in Augenschein, pflanzen unter der Anleitung von zwei Gärtnerinnen Mais, Gurke, Tomate, Kürbis, Zucchini. Bei der ersten Aktion waren wegen Corona nur die Gärtnerinnen der Gemüse-Ackerdemie vor Ort, bepflanzten vier Beete mit Mangold, Beete, Frühlingszwiebeln, Kohlrabi, Palmkohl, außerdem wurden Zuckererbsen, Schwarzwurzeln, Radieschen, Möhren, Zwiebeln, Kartoffeln gesät beziehungsweise gelegt.

Anzeige

Zur Galerie Die ersten Radieschen sind schon geerntet. Und bald gibt es mehr aus dem Schulgarten. Doch vorher standen zwei Pflanzaktionen an, weitere Arbeitseinsätze werden folgen – betreut von der Gemüse-Ackerdemie. Denn die Westerbecker Grundschule ist jetzt eine Ackerschule.

Seit April nimmt die neu ernannte Ackerschule an der Aktion teil – als Nachrücker kam sie dazu, kurz vor der Corona-bedingten Schulschließung. Beworben hatte sich die Schule schon im Vorjahr. „Das ist ein tolles Projekt. Wir haben ohnehin den Schulgarten. Aber jetzt bekommen wir auch konkrete Anleitungen durch die Gärtnerinnen und konnten durch die Förderung neue Gartengeräte für 500 Euro kaufen“, freut sich Schulleiterin Dorothee Tietge. Für sie ist es wichtig, dass die Mädchen und Jungen lernen, dass Gemüse nicht im Supermarkt wächst, sondern es viel Arbeit bedeutet, wenn man eine frische Ernte auf dem Tisch haben will. „Einige Kinder kennen das von zuhause aus dem Garten, andere nicht – aber alle nehmen von uns Ideen mit, und alle mögen diese Arbeiten.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Dabei ist die Klasse 3c eigentlich gar nicht hauptverantwortlich für den Schulgarten. Den betreut normalerweise die Naturforscher AG. „Aber wegen Corona arbeiten die AGs derzeit nicht“, so Tietge. Da die Drittklässler aber schon wieder Unterricht hatten, wurde die Klasse von Nina Goeke „verpflichtet“ – ganz offensichtlich sehr zum Vergnügen der Kinder. Auch wenn sie beim zweiten Arbeitseinsatz erst einmal auch nachbessern mussten – denn Schädlinge hatten Teile der Kohlrabi und Palmkohl-Pflanzen angefressen. Neue mussten also in die Erde. Kamen sie, und das Ergebnis wollen Kimi, Maik und Jette ihren Klassenkameraden demnächst zeigen. Und dann heißt es warten auf die Ernte. Die wird übrigens direkt an der Schule verarbeitet. „Aus den Kartoffeln machen wir wohl Suppe und Chips, aus den Kürbissen Suppe“, nennt die Schulleiterin Beispiele.

Dringend Sponsoren gesucht

Damit das aber klappt, sucht die Grundschule im bunten Dreieck noch Sponsoren. Zwar hat Tietge schon einige Betriebe konkret angesprochen – Elektrotechnik Ramme sowie die Glaserei Bergmann haben auch gleich gespendet. Und den Großteil der Aktionskosten trägt ohnehin die AOK, die das Projekt für fünf Jahre finanziert. Doch es fehlen noch mehrere hundert Euro pro Jahr, „und gerade als die Kinder der Naturforscher-AGs im März mit einem selbst geschriebenen Spendenaufruf losziehen und Gelder in Westerbeck und Dannenbüttel einsammeln wollten, hat uns die Schulschließung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt müssen wir sehen, dass wir den Eigenanteil für dieses und für die nächsten vier Jahre zusammen bekommen“, sagt die Rektorin.

Das ist die Gemüse-Ackerdemie Die 2012 gegründete Gemüse-Ackerdemie soll Kinder und Jugendliche für eigenes Gemüse, gesunde Ernährung, Natur und Nachhaltigkeit begeistern – und ihnen mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel vermitteln. Anbauplanung, je drei begleitete Pflanzaktionen und Fortbildungen sowie Saatgut und Jungpflanzen gehören zum Leistungspaket. Nahmen 2013 nur 30 Kinder an einer Schule teil, so sind es 2020 bereits 63 860 Kinder und Jugendliche an 455 Schulen und 149 Kitas – bundesweit sowie in Österreich und der Schweiz. Weitere Infos gibt es unter www.gemueseackerdemie.de.

Von Thorsten Behrens