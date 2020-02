Ein besonderes Highlight beim Berufsinformationstag

Westerbeck

Wie geht es eigentlich nach der Schullaufbahn weiter? Diese Frage sollten sich Jugendliche rechtzeitig stellen und vor allem auch beantworten. Die IGS Sassenburg half ihren Schülern des achten bis zwölften Jahrganges am Donnerstag dabei – mit einem Berufs- und Studieninformationstag.

Ein besonderes Highlight

Den bietet die Schule schon seit vielen Jahren an. Seinen Anfang nahm er, als die Integrierte Gesamtschule noch eine Haupt- und Realschule war. Inzwischen liegt die Organisation beim Team der Schulsozialarbeit: „Wir haben den Infotag jetzt zum dritten Mal auf die Beine gestellt“, sagte Judith Gembus. Er setzte sich aus drei Bereichen zusammen: Messe, Fachvorträgen und Expertengesprächen. Dazu kam als Bonus und zugleich Highlight diesmal der M+E InfoTruck der Stiftung Niedersachsen Metall.

„Der Truck ist seit Dienstag hier“, berichtete Frank Gaubinger, Beauftragter für Berufs- und Studienorientierung an der IGS Sassenburg. Man habe „riesiges Glück“ gehabt, dass einer von bundesweit zehn Trucks in dieser Saison in Westerbeck stoppte. Noch dazu genau passend zum Berufs- und Studieninformationstag. Im Truck bot sich den Schülern die Chance, Berufe aus der Metall- und Elektroindustrie kennen zu lernen. Nicht nur trocken theoretisch sondern mit praktischen Aufgaben. So konnten die Jugendlichen beispielsweise eine Fahrstuhlsimulation steuern, eine Metallfräse bedienen oder auch Schaltkreise aufbauen. „Es ist eine ganz tolle Sache, dass der Truck zu uns gekommen ist“, freute sich Gaubinger.

Umfassend informiert: Der Berufs- und Studieninformationstag der IGS Sassenburg wartete mit Messe, Fachvorträgen, Expertengesprächen und Infotruck auf. Quelle: Ron Niebuhr

Die unterschiedlichsten Branchen

Auch wenn der Truck besonders viel Interesse weckte, musste sich der übrige Berufs- und Studieninformationstag dahinter nicht verstecken. Das Team der Schulsozialarbeit hatte ganze Arbeit geleistet, tummelten sich in der Mensa doch satte 31 Aussteller der unterschiedlichsten Branchen. Von Versicherungen über Banken bis hin zu Dehoga und Polizei fanden sich dort unter anderem auch die Helios Kliniken, Autohaus Wolfsburg, Landkreis Gifhorn und die Bundeswehr. Nicht zu vergessen die Spedition Schnellecke sowie Continental und Butting. „Viele sind uns als alte Bekannte schon seit Jahren treu“, sagte Gembus. Andere waren erstmals dabei, etwa das Amtsgericht und die Deutsche Flugsicherung.

Die Achtklässler konzentrierten sich vormittags voll und ganz auf die dreistündige Messe: „Für sie ist Berufs- und Studienorientierung noch neu. Wir wollen sie nicht überfordern“, sagte Gembus. Die damit bereits vertrauten neunten und zehnten Klassen dagegen stiegen mit in der Rotunde laufenden Fachvorträgen deutlich intensiver ins Thema ein. Die elften und zwölften Klassen schließlich führten sogar Expertengespräche. Zum Beispiel darüber, wie man bei der Bundeswehr mit und ohne Uniform Karriere macht, warum Fluglotsen als Dirigenten der Lüfte gelten, dass Steuerberatung keineswegs langweilig ist und welche Möglichkeiten die Ostfalia Hochschule bietet.

Für einen Beruf waren keine externen Fachleute nötig

„Die Gespräche gewähren in kleiner Runde einen tiefen Einblick in Berufe und Studiengänge“, sagte Gembus. Die Schüler konnten vorab im von Bastian Hielscher koordinierten Auswahlverfahren drei Wunschgesprächspartner benennen. Für ein ebenfalls vorgestelltes Berufsfeld musste die IGS Sassenburg übrigens keine externen Fachleute hinzuziehen: Lehrer. Und dazu bekommen die Schüler bei Interesse gewiss auch abseits vom Berufs- und Studieninformationstag jederzeit Auskunft aus erster Hand.

