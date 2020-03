Moorbahn startet mit Verspätung in die Saison

Westerbeck

Die Moorbahn in Westerbeck startet in diesem Jahr verspätet in die Saison. Ursprünglich waren bereits im April Fahrten durch das Große Moor geplant, die aber aufgrund der aktuellen Gesundheitslage gestrichen wurden. Neuer Saisonstart soll nun – voraussichtlich – am Sonntag, 3. Mai sein.

Verein war nicht untätig

Die Winterpause nutzte der Verein Natur- und Kultur-Erlebnispfad Großes Moor Gifhorn, um die Waggons aufzuarbeiten und eine Drehscheibe am Start- und Zielbahnhof einzubauen. Dadurch kann die Lok direkt an der Streuobstwiese in Westerbeck gedreht werden. Eine weitere Neuerung für die Fahrten 2020 sind die drei Betreuer, die nun in jedem Zug dabei sein werden.

239 Touren durchs Große Moor

Im letzten Jahr transportierte die Moorbahn rund 3600 Gäste, 200 mehr als im Jahr davor. Grund dafür war die hohe Nachfrage, die im Juni und Juli sogar zu einem Buchungsstopp führte. Der Verein bot zusätzliche Fahrten an, so dass die Bahn 2019 insgesamt 129 Mal durch das Große Moor fuhr. Für die Saison 2020 sind bis jetzt 47 Fahrten fest geplant, von denen 27 bereits ausgebucht sind. Das zeigt, wie beliebt die 2,5 Stunden dauernden Touren durch das Große Moor sind, da selbst der Tourismusverband Südheide den Verein bereits um weitere Flyer bat.

Neuer Vorstand

Der Verein selbst startet mit einer neuen Führung ins Jahr 2020. Nach neun Jahren gab der erste Vorsitzende Heinrich Tacke den Posten auf. Seine Nachfolgerin wurde Edeltraud Röttger, die in dieser Funktion früher schon einmal tätig war.

Anmeldungen ab sofort möglich

Gäste, die sich für eine Fahrt im April angemeldet haben, wurden bereits über den Ausfall informiert. Laut Schriftführer Heinz Dettmer zeigten sie alle Verständnis für die Situation. Sie können sich ab sofort für eine neue Fahrt ab Mai anmelden.

Die Kontaktdaten

Wer Lust hat, selbst einmal mit der Moorbahn zu fahren, kann sich bei Dettmer unter Tel. (01 51) 43 16 48 29 anmelden. Die Kosten von 7 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder bis 15 Jahren sind vor Ort zu bezahlen. Bei Gruppenfahrten ab 25 Personen zahlt jeder Teilnehmer nur 6 Euro. Start- und Zielort ist der Bahnhof an der Streuobstwiese in Westerbeck, Am Hagen 16. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.moorlehrpfad.de.

Lesen Sie mehr über die Moorbahn :

Von Annika Cordes