Eigentlich tuckert die Moorbahn des Vereins Natur- und Kulturerlebnispfad Großes Moor immer im April in die neue Saison. Wegen der Corona-Pandemie allerdings wurde der Saisonstart in diesem Jahr verschoben. Doch am 5. Juli geht es nun endlich los – mit einer bereits ausgebuchten Fahrt.

Mehr als zehn Fahrten soll es laut Verein im Juli aber nicht geben. Acht sind bereits terminiert, die Hälfte davon ist ausgebucht – ein deutliches Zeichen dafür, wie beliebt die Touren mit der Moorbahn durch das Große Moor bei Westerbeck sind. Ähnlich sieht es in den Folgemonaten bis Oktober aus, wenn die Saison endet. Aber: Gruppen können sich zu ihren Wunschterminen anmelden. Allerdings dürfen in diesem Sommer maximal 20 Fahrgäste mitkommen.

Nur vier Personen pro Wagen

Die Begrenzung ist Teil der Regeln wegen der Corona-Pandemie. „Wir dürfen nur vier Personen pro Wagen mitnehmen“, heißt es vom Verein um das Vorstandsteam Edeltraud Röttger, Heinz Dettmer, Siegfried Wehmeier und Klaus Tolzmann. Dazu kommen zwei bis drei Begleitpersonen aus dem Verein. Die Mittelbank wird nicht besetzt, und an den beiden Haltepunkten während der Tour – zwei Stegen am Moorbahnhof sowie dem rund sieben Meter hohen Turm neben den Becken zur Anzucht von Torfmoosen – werden die Mitfahrenden in zwei Gruppen geteilt. Je eine Gruppe besichtigt das Moor von je einem der Stege, dann wird getauscht. Am Turm läuft es ebenso, da steigt eine Gruppe hinauf, die andere wird über die Torfmoose informiert – dann wird auch hier getauscht. So sollen die Abstandsregeln eingehalten werden.

Die Winterpause nutzte der Verein übrigens, um die Waggons aufzuarbeiten und eine Drehscheibe am Start- und Zielbahnhof einzubauen. Dadurch kann die Lok direkt an der Streuobstwiese in Westerbeck gedreht werden. Der Einbau erfolgte noch vor der Corona-Pandemie, die Einweihung dann allerdings schon nur noch in kleinem Kreise. „Das ist schon toll, wenn jetzt zwei Leute mit zwei Fingern zweieinhalb Tonnen Stahl bewegen können“, sagt Dettmer. Außerdem wurde die Strecke abgelaufen und instand gehalten, beispielsweise durch Anziehen der Schrauben. Und auch die Pflege der Streuobstwiese, auf der die Vereinshütte steht und der Start- und Endpunkt für die Fahrten liegt, fordert Zeit und Arbeitskraft. Derzeit wird zudem die Hütte renoviert.

3600 Gäste im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr transportierte die Moorbahn laut Verein rund 3600 Gäste, 200 mehr als im Jahr davor. Grund dafür war die hohe Nachfrage, die im Juni und Juli sogar zu einem Buchungsstopp führte. Der Verein bot zusätzliche Fahrten an, so dass die Bahn 2019 insgesamt 129 Mal durch das Große Moor fuhr.

Wer Lust hat, selbst einmal mit der Moorbahn zu fahren, kann sich bei Dettmer unter Tel. (01 51) 43 16 48 29 anmelden. Die Kosten von sieben Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder bis 15 Jahren sind vor Ort zu bezahlen. Start- und Zielort ist der Bahnhof an der Streuobstwiese in Westerbeck, Am Hagen 16. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.moorlehrpfad.de.

